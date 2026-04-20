De Dragon Ball FighterZ à Dragon Ball Sparking Zero, en passant par Kakarot et The Breakers, les adaptations mettant en scène l’univers du shōnen d’Akira Toriyama n’auront pas manqué au cours des dernières années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès aura souvent été au rendez-vous pour tous ces jeux, aujourd’hui écoulés à plusieurs millions d’exemplaires. De quoi pousser Bandai Namco à vouloir continuer l’aventure, donc, en témoigne l’annonce d’un nouveau titre très attendu par les fans de Dragon Ball depuis des années.

Bandai Namco annonce Dragon Ball Xenoverse 3

En effet, sans crier gare, l’éditeur vient tout juste d’officialiser Dragon Ball Xenoverse 3, un nouveau jeu d’action/aventure développé par Dimps sur PS5, Xbox Series et PC. « Rejoignez l'escouade GS, un groupe de justiciers qui se bat pour protéger la ville et qui compte parmi ses membres des personnages célèbres ainsi que d'autres inédits » nous indique alors le studio au sujet de ce nouveau titre, qui mettra en scène une « équipe atypique » au sein « d’événements inattendus qui chambouleront le quotidien de la ville Ouest ».

Car avec Dragon Ball Xenoverse 3, Dimps compte bien exploiter l’univers de Toriyama d’une façon inédite, avec de nouveaux personnages conçus par l’auteur aux côtés d’un nouveau monde, l’Ère 1000, où il sera possible de vivre « des aventures palpitantes aux côtés de vos alliés ». « À vous de décider quel genre de héros vous souhaitez être dans cette nouvelle ère » précisent d’ailleurs les créateurs du jeu, qui se gardent toutefois de nous révéler davantage de détails sur ce futur Dragon Ball pour l’instant. Même si le premier trailer, de son côté, donne déjà assurément le ton.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans sont déjà aux anges. « J’attends ce moment depuis 10 ans… » assure par exemple un internaute sur X, en référence au fait que la sortie de Dragon Ball Xenoverse 2 remonte à 2016. « Il était temps, on retourne enfin dans l’univers Xeno. Je suis là pour ça ! » s’exclame un autre de son côté. « Nous avons prié pour des jours comme celui-ci » confesse enfin un dernier. Même s'il faudra malgré tout prendre son mal en patience jusqu’à la sortie du jeu, Xenoverse 3 étant pour l’instant annoncé pour 2027.

Source : Bandai Namco