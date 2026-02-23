Cette année, la franchise Dragon Ball passe un cap. De fait, l'anime fête ses 40 ans de diffusion, un âge à peine moins avancé que celui du manga, dont la publication démarrait en 1984. Et ce n'est pas près de s'arrêter. L'aura de l'œuvre d'Akira Toriyama est toujours aussi vive en 2026. Nous en avons encore la preuve face aux réactions que suscite un leak de la part de Bandai Namco. Une attente de fans pourrait bien être sur le point de se concrétiser.

Le troisième volet Dragon Ball tant espéré ?

Fin janvier, les fans de Dragon Ball ont eu droit à de très belles annonces. D'une part, nous apprenions enfin le retour prochain de DB Super et avec un arc particulièrement attendu des lecteurs. De l'autre, les joueuses et joueurs ont eu droit à une révélation qui pourrait être des plus intéressantes. En effet, un nouveau jeu s'est finalement présenté, un certain « Age 1000 », avec un personnage créé par feu Akira Toriyama en personne. Seulement, il se pourrait que nous ne soyons pas au bout de nos surprises avec ce titre.

Et si ce Age 1000 n'était pas tout à fait ce qu'il paraît ? Des internautes ont repéré un élément qui ne trompe pas sur la chaîne YouTube de Bandai Namco Southeast Asia. Une nouvelle playlist y a été créée avec une première vidéo à son actif : le trailer dudit nouveau jeu. Rien d'étonnant jusqu'à ce qu'on fasse attention au titre de cette liste de lecture : « Dragon Ball Xenoverse 3 ».

10 ans après la sortie de Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco aurait-il vendu la mèche par mégarde sur la suite ? En tout cas, c'est ce que les fans espèrent. Sur les réseaux sociaux, notamment Reddit, nous pouvons déjà lire l'enthousiasme du public. Il faut dire que Age 1000 prendrait alors la forme d'un nouveau titre multijoueur et s'inscrirait dans une licence très appréciée qui continue aujourd'hui de capter l'attention avec ses divers DLC. Bien sûr, la nouvelle est à confirmer. Nous pourrions bien en apprendre davantage en avril prochain, le rendez-vous étant déjà donné par Bandai Namco pour plus de précisions sur le projet.