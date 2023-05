L’un des personnages les plus appréciés de Dragon Ball Z Super et surtout, l’un des plus puissants, débarque enfin dans un jeu vidéo star de la franchise, Dragon Ball Xenoverse 2.

Dragon Ball Super, suite de la célèbre série de manga, continue de battre son plein sur papier, bien que l’anime soit encore au point mort. La dernière sortie de la franchise s'est faite sur grand écran l’année dernière avec le film Dragon Ball Super : Super Hero. Un long-métrage qui a beaucoup moins séduit que le précédent, Dragon Ball Super : Broly, mais qui a permis aux fans de découvrir la transformation ultime du légendaire Gohan, héros presque plus apprécié que son paternel.

Un DLC hyper attendu pour Dragon Ball Xenoverse 2

Durant le film, Gohan affronte Cell Max, une version alternative et colossale du cyborg bien connu des aficionados de la série. Lors du combat, Gohan finit par faire exploser sa toute-puissance (une fois encore) et libère son plein potentiel (ou presque). En résulte la transformation Gohan Beast, une version du saiyan qui en plus de décupler sa puissance, l’habille d’une longue crinière argentée. Et c’est ce héros légendaire qui rejoindra bientôt le roster de Dragon Ball Xenoverse 2, jeu ultra populaire chez les fans de DBZ qui continuent encore aujourd’hui d’affluer sur les serveurs.

Un nouveau DLC verra donc prochainement le jour avec Gohan Beast, mais aussi Piccolo Orange, transformation surpuissante du mentor de Gohan. Ce dernier sera aussi jouable dans sa version « Éveillé »

Cette nouvelle extension ajoute également plusieurs quêtes annexes, de nouvelles compétences à utiliser pour son propre personnage ainsi qu’une multitude de costumes. Le tout sortira dès le 11 mai sur toutes les plateformes. Rien de mieux pour patienter jusqu'à la sortie de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4.

Personnages jouables du DLC Hero of Justice Pack 2 Gohan Beast Orange Piccolo Piccolo (Potentiel éveillé)

Nouveaux contenus supplémentaires 4 nouvelles quêtes parallèles Deux missions annexes supplémentaires Une arène 5 costumes et accessoires 7 compétences 5 super âmes 15 illustrations d’écran de chargement



Dragon Ball Xenoverse 2 est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.