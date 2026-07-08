Après 10 ans de bons et loyaux services, c'est aujourd'hui la fin d'une ère pour un jeu unique dans l'univers Dragon Ball, en attendant du moins sa relève.

La longue et rocambolesque histoire de Dragon Ball comprend une multitude d'arcs narratifs, comme les premières aventures de Goku jeune, puis Z, GT, Super et Daima. Tel est également le cas des adaptations en jeux vidéo de l'œuvre la plus marquante de feu Akira Toriyama, qui ont connu leurs propres arcs comme Budokai, Tenkaichi, FighterZ, et autres. Ce 8 juillet 2026 marque justement la fin de l'une des ères vidéoludiques de la franchise ayant connu l'une des plus grandes longévités, alors que sa suite se profile l'anne prochaine.

Final Flash pour cet univers à part dans la galaxie Dragon Ball

Un an seulement après le premier épisode d'une licence assez unique dans la saga Dragon Ball, un second opus allait connaître un destin nettement plus enviable que son aîné et une longévité plutôt exceptionnelle, puisqu'il aura fait l'objet d'un suivi pendant dix belles années. Le titre en question est bien sûr Xenoverse 2, qui poussait encore plus le concept très populaire de pouvoir créer son propre avatar pour interagir avec les personnages mythiques imaginés par Akira Toriyama.

Après dix ans de bons et loyaux services, la Patrouille Temporelle accueille cependant son dernier dossier sur Dragon Ball Xenoverse 2 ce 8 juillet 2026. Le titre reçoit en effet ce jour son ultime DLC, intitulé « Future Saga Chapitre 4 », ou « DLC Pack 21 » pour les intimes. Les joueurs y découvriront le plan final de Fu : s'emparer du pouvoir d'« Ultra Supervillain » en vue de l'affrontement en apothéose qui concluera cette ère. Le chapitre 4 de la « Future Saga » clôturera ainsi un scénario de longue haleine en apportant des ajustements d'équilibrage finaux, de nouvelles missions narratives, des évolutions pour les personnages ainsi qu'une nouvelle compétence d'éveil.

S'il s'agit du chant du cygne pour Dragon Ball Xenoverse 2, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, alors que Dimps et Bandai Namco tournent désormais pleinement leurs regards vers l'avenir et un très attendu Xenoverse 3, qui réouvrira les portes de la Patrouille Temporelle pour une toute nouvelle génération de héros courant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Bandai Namco sur YouTube