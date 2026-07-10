10 ans après le second opus, Dragon Ball Xenoverse 3 a enfin montré un extrait plutôt exhaustif de son gameplay... qui souffle le chaud et le froid auprès des fans.

Alors que ce 8 juillet 2026 marquait l'arrivée de l'ultime DLC de Xenoverse 2, et donc la fin de son suivi 10 ans après sa sortie, Bandai et Dimps tournent désormais leur regard vers Dragon Ball Xenoverse 3, sa suite directe. Si celle-ci ne doit sortir que courant 2027, nous avons récemment eu droit à une présentation officielle de son gameplay. Alors que les fans attendaient au tournant ce troisième épisode permettant de créer son propre avatar dans l'univers légendaire du regretté Akira Toriyama, plusieurs éléments présentés semblent avoir refroidi leurs ardeurs.

Du gameplay de Dragon Ball Xenoverse 3 pas si Super Saiyen que ça ?

D'une durée d'un peu plus de 6 minutes, la dernière vidéo en date de Dragon Ball Xenoverse 3 nous présente donc grossièrement le cheminement d'une mission classique dans cette nouvelle version de la Patrouille Temporelle. On y aperçoit par ailleurs l'écran de création de notre avatar, avec pour l'heure uniquement les origines Terrien et Saiyen. Ensuite, on voit son logement, et un aperçu du hub central, où l'on pourra rencontrer divers personnages iconiques de Dragon Ball.

Ensuite, la présentation de Xenoverse 3 nous plonge dans le vif du sujet avec le déroulé d'une mission standard. Et c'est là que la réaction des fans semble souffler le chaud et le froid. Avec trois autres compagnons, on voit en effet notre avatar affronter des ennemis basiques, et les combats apparaissaient pour beaucoup de spectateurs « terriblement ennuyeux ». Ce n'est qu'après avoir exploré la zone et vaincu plusieurs sbires que le vrai boss apparaît : Broly de Dragon Ball Super.

© Bandai Namco Entertainment / Dimps.

Des combats qui semblent repousser les limites... de l'ennui ?

Et là encore, cet affrontement qu'on attend dantesque apparaissait hélas assez mou, malgré des animations spectaculaires pour les coups spéciaux. Mais le coup de grâce pour les fans a été le moment où Dragon Ball Xenoverse 3 a présenté ses mécaniques de « transformation », à savoir le « Soul Swap », notre avatar se transformant en un autre personnage comme ici Trunks du futur, ou « l'Éveil », ici la forme Super Saiyen pour l'avatar de la même origine.

Sauf que cette transformation semble disposer d'un temps limité à seulement 1 minute, ce qui a énormément déçu les fans. Au point qu'ils appellent à une changement sur ce point avant la sortie de Dragon Ball Xenoverse 3. Les développeurs auront-ils entendu ces critiques ? L'avenir nous le dira, mais ils ont encore au moins une année dans la Salle du Temps pour corriger le tir, alors tout espoir est permis.