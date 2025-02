Avec la sortie de Dragon Ball Sparking Zero l'an dernier, nous en oublierions presque que les précédents jeux de la licence sont loin d'être morts ! Bandai Namco annonce une nouvelle mise à jour pour l'un de ses titres les plus récents. Préparez-vous au retour d'un antagoniste absolument culte dans une forme déjà culte. Ça arrive dès aujourd'hui !

Un retour goldé dans ce jeu Dragon Ball

Bandai Namco a tenté d'innover avec Dragon Ball The Breakers en 2022. Il s'agissait clairement de surfer sur la vague des jeux de survie asymétrique à la Dead by Daylight. De fait, il s'agit de faire s'opposer en multi un groupe de sept personnages à un méchant emblématique de l'œuvre de feu Akira Toriyama.

Malheureusement, le rendu n'a pas vraiment été à la hauteur des promesses. Dragon Ball The Breakers est loin d'être l'un des titres préférés de la franchise. Malgré un univers fidèle à la franchise, le rendu est rigide et l'équilibrage pas toujours au point. Néanmoins, Bandai Namco continue de croire en son poulain.

À ce titre, l'éditeur annonce la saison 8 de Dragon Ball The Breakers ! Un nouveau méchant se joindra alors à la partie. Plus exactement, un méchant iconique prendra une nouvelle forme. Il s'agit de Freezer ! L'antagoniste qui a vu la première transformation en Super Saiyan de Goku s'apprête à revenir dans le jeu avec son apparence dorée, telle qu'on la connaît dans le film La Résurrection de F ou encore dans Dragon Ball Super.

Golden Freezer sera donc disponible dès ce mercredi 26 février 2025 dans Dragon Ball The Breakers. C'est la première fois qu'un Raider a droit à une extension de ce genre dans le jeu. Pour l'occasion, le personnage gagne en rapidité en atteignant ce stade 4 de sa transformation. Sous cette forme, il est en plus doté de nouvelles capacités, comme le fait de pouvoir réduire la distance en un éclair avec les survivants. Voilà qui promet de redynamiser vos parties.

Dragon Ball The Breakers est toujours proposé sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox ONE. Il est également rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X|S. Notez enfin qu'il profite du cross-play depuis l'an dernier. Vous pourrez donc jouer avec des joueuses et joueurs sur n'importe quelle plateforme.