Dans la série "Ça va mieux en le disant", voici donc venir le très asymétrique Dragon Ball The Breakers. Lors de son annonce officielle en novembre dernier, la nouvelle déclinaison vidéoludique de l'univers (en expansion constante) d'Akira Toriyama n'avait pas manqué de surprendre les joueurs. Le jeu remettait pour la première fois des personnages oubliés sur le devant de la scène, mais affichait une certaine proximité avec d'autres titres du même calibre, sans trop l'avouer.

Dead by Dragon Ball

Une bêta et un retour plus tard, le producteur Ryosuke Hara (qui occupait déjà ce poste sur Dragon Ball Z Kakarot) ne cache plus ses inspirations. Contrairement à une pratique bien ancrée dans les coutumes du Japon, l'intéressé avoue avoir pu chercher ailleurs l'inspiration dans une interview accordée au site fanbyte :

Je mentirais si je disais que des jeux comme Dead by Daylight ou Friday the 13th n'ont pas été une inspiration. En revanche, l'idée était d'exprimer l'incroyable différence de puissance entre des être dotés de super pouvoirs et des humains lambda, dans un esprit très "Dragon Ball". Je joue à des titres multijoueurs asymétriques tels que Dead by Daylight, et je m'amuse beaucoup sur Dragon Ball The Breakers.

"Je veux le sandwich !"

Le parallèle ayant été établi, Hara est ensuite interrogé sur l'éventuel entretien du jeu sur la durée, à l'instar des modèles précédemment cités. S'il botte en touche concernant l'éventuelle présence de contenu tiré des séries GT ou Super, il fait tout de même part d'un souhait :

J'aime beaucoup le personnage de Lunch ! Je ne dis pas qu'elle sera présente dans Dragon Ball The Breakers, mais j'aimerais en ajouter d'autres. J'aimerais par exemple voir les copains de lycée de Gohan.

Shenron aura-t-il la mansuétude d'exaucer les vœux du producteur ? En attendant la sortie de Dragon Ball The Breakers en 2022, rappelons que les développeurs s'attachent désormais à prendre en compte les retours des joueurs, qui réclamaient entre autres un meilleur équilibrage de cette future adaptation asymétrique.