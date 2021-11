Loin des conventions du jeu de combat en deux ou trois dimensions, le nouveau jeu de Dimps prendra donc la forme d'un jeu de survie asymétrique, comme le rappelle aujourd'hui le producteur de Dragon Ball The Breakers, Ryosuke Hara, qui occupait déjà cette casquette pour Dragon Ball Z Kakarot :

Les protagonistes sont des civils ordinaires qui se retrouvent tout à coup pris au piège d'un phénomène temporel. Ces civils se retrouvent au beau milieu de ce qu'on appelle une faille temporelle, un monde où le temps et l'espace s'entremêlent. Alors que la plupart des jeux Dragon Ball proposent des combats entre des personnages qui possèdent tous des pouvoirs surhumains, Dragon Ball The Breakers mettra l'accent sur la grande différence de puissance entre les Super méchants et les êtres humains normaux. Cet élément est régulièrement représenté dans le manga, mais ce jeu permettra pour la première fois de découvrir cet aspect.

Dragon Ball, la forme finale ♫

Peu de temps après l'annonce, les lecteurs de l'hebdomadaire Famitsu découvraient les premières mécaniques de Dragon Ball The Breakers, notamment les transformations de Freeza, Cell ou Majin Boo, qui se détaillent aujourd'hui, en intégrant quelques codes du Battle Royale :

La transformation du Méchant pendant le match est une fonctionnalité assez unique. Chaque fois qu'il se transforme, son niveau de puissance augmente, mais ses compétences changent aussi. Il faudra donc adopter différentes stratégies pour le Méchant et les Survivants selon chaque niveau de transformation. De plus, chaque fois que le Méchant se transforme pour adopter sa forme suivante, il aura le privilège de détruire une zone, et les Survivants se retrouveront dans une situation encore plus préoccupante au fur et à mesure que le match se poursuit.

Si les Survivants devront composer avec leur relative faiblesse (rappelons que leur force s'élève à seulement 5 selon le système du Scouter), ils pourront tout de même emprunter aux Z Warriors quelques compétences, et même invoquer Shenron pour défier le Méchant en cours de génocide.

Les grands, les vaillants, sans Gokū

Pour ceux qui se poseraient encore la question, Dragon Ball The Breakers sera bel et bien un titre uniquement multijoueur, et la phase de bêta encore mystérieuse

En dehors du tutoriel, le titre sera basé en majorité sur son mode multijoueur en ligne. Pour un jeu comme Dragon Ball The Breakers, posséder une importante communauté de joueurs représente l'ingrédient principal pour créer un environnement en ligne stable, actif et agréable. Pour nous, cette bêta fermée sera un outil de développement pour nous aider à comprendre les éléments de Dragon Ball The Breakers à améliorer ou qui nécessitent davantage de travail

Et afin de venir grossir les rangs de ce jeu disons... surprenant, Bandai Namco entend jouer la carte de l'accessibilité : si aucune amélioration n'est à attendre sur les consoles next-gen, Ryosuke Hara assure que Dragon Ball The Breakers sera vendu "pour un prix largement inférieur à 69,99 euros". Il ne reste donc plus qu'à voir ce que l'éditeur entend par "largement", en patientant jusqu'à l'annonce de la première bêta.

S'il parvient à tenir son planning, Dragon Ball The Breakers est attendu pour 2022 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.