Le jeu d'action multijoueur Dragon Ball The Breakers qui était un peu dans l'ombre depuis des mois et des mois s'offre enfin une date de sortie via une toute nouvelle vidéo.

Voici donc venu le temps d'en savoir un peu plus sur le très asymétrique Dragon Ball The Breakers. Lors de son annonce officielle en novembre dernier, la nouvelle déclinaison en jeu vidéo de l'univers d'Akira Toriyama n'avait pas manqué de surprendre les joueurs. Le jeu permettant notamment pour la première fois de mettre en avant des personnages oubliés sur le devant de la scène.

Outre la nouvelle bande annonce visible ci-dessus, la grosse nouvelle c'est évidemment que le jeu sera lancé sur PlayStation 4 , Xbox One , Switch et PC via Steam le 13 octobre au Japon et le 14 octobre dans le monde entier. En outre, nous avons pu apprendre l'existence de plusieurs éditions :

Édition standard (numérique uniquement) – Elle comprend une copie complète de Dragon Ball : The Breakers , le personnage Android 18 et Wall Kick et un accessoire Scouter (bleu). Les détails sur la disponibilité des précommandes numériques seront disponibles à une date ultérieure.

Édition spéciale - Elle comprend le jeu complet, un costume personnalisable, un skin de véhicule Dragon (jaune), une pose de victoire à deux mains, Android 18 et un accessoire Scouter (bleu).

Pack en édition limitée (exclusif à la boutique Bandai Namco) – Elle comprend le jeu complet, tout le contenu exclusif à l'édition spéciale, Android 18, un accessoire Scouter (Bleu), un SteelBook, une figurine Cell Shell exclusive et l'accessoire Potara (vert).

Notons que ce jeu Dragon Ball proposera un test de réseau sur toutes les plateformes du 5 au 6 août. Les utilisateurs peuvent s'inscrire ici .