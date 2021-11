Vous pensiez qu'après le succès critique et commercial de Dragon Ball FIghterZ, Bandai Namco poursuivrait dans la voie du versus fighting ? Perdu ! Contre toute attente, l'éditeur dévoilait hier le très asymétrique Dragon Ball The Breakers.

Après une première salve d'information sur ce titre développé par les petits gars de Dimps, qui en connaissent déjà un rayon sur le célèbre manga d'Akira Toriyama, et une bande-annonce qui en a déboussolé plus d'un, de nouvelles informations nous parviennent déjà des milieux autorisés. Et quelle publication seyaient-elle le mieux à Dragon Ball The Breakers que l'indéboulonnable Weekly Shōnen Jump ? Vous n'avez pas trouvé ? Nous non plus.

Le soleil au zénith

Et pour respecter jusqu'au bout une tradition bien établie, c'est une fois encore le blog Ryokutya2089 qui prend de l'avance sur l'hebdomadaire de prépublication. Si l'article rappelle le principe des affrontements à 1 contre 7 déjà évoqués hier, un Prédateur étant chargé de décider les Survivants, on apprend que ladite chair à Kaméhaméha aura pour mission d'activer la clé de la machine à voyager dans le temps de ce bon vieux Trunks. Une fois activée, il faudra défendre cette dernière jusqu'à son activation finale : en cas de victoire, tout le monde s'échappera dans une "super" machine à voyager dans le temps, sinon, il faudra se contenter du modèle "classique". Quelle est la différence ? Mystère et boules du dragon.

Taïaut, Ken !

Les fins connaisseurs de Dragon Ball seront peut-être ravis d'apprendre que la force des Survivants s'élève à 5 selon le célèbre système de Scouters introduit par Freeza et ses troupes, un score qui prête peut-être à sourire, mais qui leur permettra tout de même de se défendre à leur façon. En effet, ils pourront (entre autres) se servir de la technique du Taiyōken, inventée par le vil Tsuru Sennin.

Ceci n'est même pas ma forme finale

L'article nous apprend également que les Prédateurs n'ont pas été chiosis au hasard, puisque Freeza, Cell ou Majin Boo devront remplir "certains objectifs" pour gagner en puissance et atteindre leur forme finale, comme le laissait déjà supposer l'absorption de Cell aperçue dans la première bande-annonce de Dragon Ball The Breakers.

Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà absorbé

Malheureusement, aucune précision concernant le transfert de sauvegarde qui permettra aux joueurs de Dragon Ball Xenoverse 2 de profiter de leurs exploits passés, et il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir les liens qui unissent les deux titres.

En attendant de découvrir dans quelles conditions se tiendra la bêta déjà promise par Bandai Namco, rappelons que Dragon Ball The Breakers est officiellement attendu pour 2022 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.