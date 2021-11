À peine annoncé, et déjà jouable ? Quelques jours après avoir levé le voile sur le "surprenant" Dragon Ball The Breakers, Bandai Namco annonce déjà les dates et les termes de la première bêta fermée.

C'est donc avec la rapidité d'un Sayajin à pleine puissance que l'éditeur dévoile aujourd'hui l'arrivée imminente de la bêta fermée dédiée à Dragon Ball The Breakers. Pour tenter d'incarner l'un des sept Survivants ou le Méchant chargé de les traquer un à un, il faudra donc s'inscrire en suivant ce lien, et en croisant les doigts.

Combattez tous les méchants

Si vous avez la chance d'être tiré au sort comme les participants du Tenkaichi Budōkai, vous pourrez donc expérimenter les mécaniques et la stabilité de la nouvelle adaptation du manga d'Akira Toriyama en mode asymétrique. À l'instar de ce qui était récemment proposé pour la bêta du très attendu Elden Ring, les Z Warriors de The Breakers partageront les mêmes plages horaires, et tant pis pour le sommeil en retard. Vous êtes prêts ? Le voici :

・Session 1 : Le 4 décembre de 3 heures (du matin) à 7 heures (du matin)

・Session 2 : Le 4 décembre de 13 heures à 17 heures

・Session 3 : Le 4 décembre de 19 heures à 23 heures

・Session 4 : Le 5 décembre de 3 heures (du matin) à 7 heures (du matin)

Des cerveaux en fuuuuu...sion !

Histoire d'appâter le chaland, l'éditeur s'est fendu d'une longue vidéo détaillant les mécaniques de Dragon Ball The Breakers, qui permet de découvrir le look singulier des Survivants créés pour l'occasion, qui auront pour mission d'activer la super machine temporelle en se ruant sur un système d'allumage situé en plein milieu de la carte. Si l'entraide permettra d'accélérer la manipulation, les joueurs pourront tenter le coup du "chacun pour soi" en cas de pépin.

La chair à canon pourra tout de même contre-attaquer grâce à des armes récupérées sur le terrain, ou en empruntant durant quelques instants la force et les techniques des Z Warriors, et c'est ainsi que l'on peut apercevoir fuser Garlic Gun et autres Makankōsappō des familles.

Durant cette dizaine de minutes qui semble ignorer le concept de pronom, on découvre également que Cell commencera la partie sous forme de larve, et qu'il faudra aspirer l'énergie de pauvres PNJ avant de pouvoir traquer les Survivants, et balancer des kaméhaméha à tout va. Qu'en sera-t-il pour Freeza et Majin Buu ? Le mystère reste entier.

Enfin, il sera également possible de trouver les sept Dragon Ball, notamment grâce au célèbre radar de Bulma, mais si les Survivants pourront en profiter, ils pourront également se faire prendre de vitesse par le Méchant. Voilà qui promet quelques truculents retournements de situation...

Dragon Ball The Breakers est officiellement attendu pour 2022 sur PC, PS4, Switch et Xbox One, "à petit prix"