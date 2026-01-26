On ne savait pas trop où allait se diriger la série Dragon Ball après le décès de son créateur, le légendaire Akira Toriyama. La série anime Dragon Ball Super s'est terminée en 2018 au Japon (2019 chez nous), deux films ont suivi, puis est arrivée la série courte Dragon Ball Daima, spin-off qui se suffit à lui-même pour fêter les 40 ans de la franchise. Depuis toutes ces années, les fans réclament une suite à Dragon Ball Super, d'autant que les mangas, eux, ne se sont jamais arrêtés. Mais si l'attente fut longue, elle ne fut pas vaine, puisque la licence vient de faire deux énormes annonces qui vont mettre tout le monde d'accord.

Une suite ultra attendu pour Dragon Ball Super

Lors de l'événement traditionnel Dragon Ball Genkidamatsuri, qui s'est déroulé ce week-end au Japon, la célèbre franchise a fait deux annonces très importantes. Huit ans après la fin de la série animée sur le territoire japonais, une suite de Dragon Ball Super arrive, c'est officiel. L'arc Moro, plus communément connu sous le nom de l'arc du Prisonnier de la Patrouille Galactique, va être adapté en anime dans Dragon Ball Super : La Patrouille Galactique. On retrouvera ainsi Goku, Vegeta et toute la clique dans une nouvelle aventure pour affronter Moro, le dévoreur de planètes.

Ce nouvel ennemi surpuissant se libère de sa prison après avoir été enfermé depuis des millions d'années aux confins de l'univers. Bien décidé à semer le chaos et la destruction, il va rapidement se retrouver face à Goku et à la Patrouille Galactique, une équipe ayant pour mission de protéger la galaxie de toutes les menaces. Cette nouvelle histoire fait directement suite à l'arc Survie de l'Univers. Pour l'heure, c'est tout ce que l'on sait de cette suite et une première affiche promotionnelle a été partagée, où l'on peut voir Goku et Vegeta en tenue de combat, affublés d'un logo de la fameuse Patrouille Galactique.

Une autre belle surprise pour les fans qui arrive cette année

En attendant la suite très attendue de la série Dragon Ball Super, les fans pourront faire une session de rattrapage avec la réédition d'une partie de DBS. La seconde annonce concerne en effet l'arc Beerus, ou la Bataille des Dieux (Battle of Gods), qui va revenir sous la forme d'une série animée remise au goût du jour. Une « nouvelle édition améliorée avec de nouvelles scènes inédites et une narration modernisée » de l'arc tout entier, donc, qui reviendra sur la rencontre et l'affrontement entre Beerus et Goku.

Quelques années après la fin de l'arc Boo, le dieu de la Destruction se réveille d'un très long sommeil et part à la recherche du Super Saiyan divin, seul être assez puissant pour lui tenir tête. C'est naturellement qu'il se dirige alors vers la Terre, planète réputée pour être sous la protection de plusieurs guerriers surpuissants. Dragon Ball Super Beerus est attendu pour l'automne 2026 au Japon et devrait être diffusé chez nous quelque temps après ça.

