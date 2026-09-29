Le remake Dragon Ball Super Beerus arrive en octobre et sera également diffusé en France. Voici la date et l'heure à laquelle vous pourrez voir le premier épisode de l'anime le plus attendu de l'année.

Comme annoncé il y a plusieurs mois, le remake de Dragon Ball Super Beerus sera diffusé au Japon dès le 11 octobre 2026. Une diffusion française est bel et bien prévue et alors que tout le monde garde un œil sur les grandes plateformes spécialisées comme ADN et Crunchyroll, c'est la chaîne MANGAS qui a dégainé la première en annonçant un suivi de la diffusion de l'anime dès le mois d'octobre 2026 avec un léger décalage.

Quand sortira Dragon Ball Super Beerus en France ? Où regarder la série ?

À l'heure où ces lignes sont écrites, le seul moyen connu pour suivre le remake de Dragon Ball Super Beerus en France sera par le biais de la chaîne MANGAS (info partagée par Screen+) Elle diffusera l'anime chaque mardi à compter du 13 octobre 2026 à 23h00 en simulcast, donc en VOSTFR normalement. Le manga sera composé de 19 épisodes qui couvriront les trois premiers arcs de Dragon Ball Super, à savoir : l'arc Beerus, le Dieu de la Destruction, la résurrection de Freezer ainsi que l'arc de l'Univers 6. Il seront diffusé de manière hebdomadaire à raison d'un épisode par semaine.

Quels sont les changements du remake Dragon Ball Super Beerus ?

À l'origine, les trois arcs étaient composés de près de 46 épisodes. Ce remake de Dragon Ball Super Beerus compte donc rendre l'anime plus dynamique avec une narration plus concentrée et une refonte complète de sa réalisation. Les premiers visuels donnent terriblement envie avec une approche bien plus moderne et clairement inspirée des derniers longs-métrages de la licence comme Dragon Ball Super Broly qui avait mis la barre très haute en termes d'animation spectaculaire. On peut également s'attendre à quelques nouvelles séquences inédites, dans la mesure où tout sera forcément plus concentré.

A quand la suite de DB Super ?

En plus du remake de l'arc Beerus, Dragon Ball Super continuera prochainement avec l'arc de la Patrouille Galactique, annoncé en janvier 2026 lors de l'événement des 40 ans de la licence. Ce nouvel arc nous fera suivre Goku et Vegeta qui vont devoir s'allier avec la Patrouille Galactique pour affronter une nouvelle menace : Moro, le mangeur de planètes. Cette nouvelle histoire fait directement suite à la fin de l'arc de la Survie de l'Univers dont l'adaptation animée s'est conclue en 2018. Cette suite est également la première à sortir depuis le décès d'Akira Toriyama en 2024.