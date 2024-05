Comme on pouvait le pressentir, Dragon Ball Sparking Zero est de retour avec une bande annonce dingue qui présente un aspect hyper important du jeu et de la saga tout court.

Dragon Ball Sparking Zero a désormais une communication très bien rôdée. Le jeu, très attendu des fans de Budokai Tenkaichi, a pris pour habitude de montrer sa frimousse d'abord dans le V-Jump, puis après avec des trailers officiels. Et la dernière fois qu'on l'a revu dans le magazine japonais, c'était pour un aperçu de la mécanique de fusion avec Gotenks et Kefla. Des images prometteuses qui prennent maintenant vie et qui permettent d'étendre toujours plus le casting de personnages.

Le trailer « Fusions » de Dragon Ball Sparking Zero

« Fuuuuusion haaaaa » ! Sans surprise donc, les stars de la nouvelle bande annonce de Dragon Ball Sparking Zero sont les personnages fusionnés d'Akira Toriyama. En l'occurrence, on a d'abord la fusion entre Goten et Trunks enfants pour devenir Gotenks. Le résultat est toujours à la hauteur et on se délecte de pouvoir voir les deux petits, mais puissants, lancer leurs mouvements légendaires comme l'attaque de fantômes kamikazes ou encore l'Ultra Smash Boo-Boo Volley Ball pour enfermer l'ennemi dans un beignet et jouer avec. Ensuite, on a évidemment Kale et Caulifla de Dragon Ball Super qui se transforment en Kefla.

Mais Dragon Ball Sparking Zero ne fera pas l'impasse sur d'autres fusions ultra attendues, comme celles de Vegetto et de Gogeta. À l'instar des autres combattants du roster, ils apparaissent sous différentes formes (Super Saiyan, Super Saiyan divin Super Saiyen...) pour gagner en puissance. Zamasu fusionné, une autre pièce rapportée de Dragon Ball Super, sera également de la fête.

Les nouveaux personnages (re)confirmés du roster

Pas de trace de Goku Ultra Instinct dans le roster de Dragon Ball Sparking Zero pour le moment, mais comme ce n'était pas le sujet de la bande annonce ci-dessus, rien d'alarmant. Si vous souhaitez y voir plus clair sur les personnages jouables qui ont (re)confirmés avec ce trailer, voici la liste complète :