C’est désormais officiel après plusieurs leaks : Dragon Ball Sparking ZERO arrive sur Nintendo Switch. L’annonce est tombée pendant le Nintendo Direct de ce 31 juillet, et elle a de quoi ravir tous les fans de la saga. Après avoir longtemps été réservé aux consoles de salon les plus puissantes, le jeu s’invite finalement sur Switch 1… et Nintendo Switch 2.

Dragon Ball oui... mais sur Nintendo Switch 1 et 2 !

Depuis son annonce, Dragon Ball Sparking ZERO a fait beaucoup parler de lui. Véritable héritier de la série Budokai Tenkaichi, il permet des combats explosifs, plus de 160 personnages jouables et des affrontements dignes de l’anime. Jusqu’ici, seules les versions PS5, Xbox Series et PC avaient été confirmées. Mais la Switch restait aux abonnés absents. Ce n’est plus le cas. Le jeu sortira bien sur la console hybride de Nintendo. Et pas dans un an. La date est fixée au 14 novembre 2025. Autrement dit, dans à peine quelques mois.

Bonne nouvelle : ce n’est pas un simple portage de Dragon Ball Sparking Zero. Bandai Namco a pris soin d’adapter le jeu aux spécificités de la Switch. Le résultat ? Un tout nouveau mode de contrôle, pensé pour les Joy-Con. Grâce à lui, il sera possible d’exécuter certaines attaques avec des mouvements physiques, un peu comme à l’époque de la Wiimote. Une manière plus intuitive, et surtout plus fun, de vivre les combats.

Évidemment, qui dit Switch, dit deux versions de Dragon Ball Sparking Zero. Sur Switch 2, Sparking ZERO devrait tourner en 60 images par seconde, avec de meilleurs effets visuels et un rendu global plus proche des consoles next-gen. Bref, que du bon en perspective.

Source : Nintendo