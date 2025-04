Quelques jours après la sortie du DLC 2 Daima, Dragon Ball Sparking Zero est victime d'un gros leak qui devrait beaucoup plaire. Le jeu de baston est prêt à vendre quelques millions d'exemplaires en plus.

Dragon Ball Sparking Zero est bien le carton que Bandai Namco et Spike Chunsoft pouvaient espérer. Si les ventes se sont tassées après le record monstrueux des 3 millions d'unités écoulées en 24 heures seulement, l'attrait pour le jeu n'est pas retombé pour autant. Depuis, ce Budokai Tenkaichi 4 qui ne dit pas son nom s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et d'autres combattants moins casaniers pourraient vouloir rejoindre l'aventure dans les prochains mois.

Une nouvelle version Dragon Ball Sparking Zero déjà repérée

Pour élargir sa base de combattants, Dragon Ball Sparking Zero a non seulement besoin de s'améliorer à moyen et à long terme, et de recevoir des contenus. À cet effet, le jeu a justement déployé sa grosse mise à jour d'avril 2025, et a lancé son DLC 2 qui fait la part belle à la dernière série d'animation Dragon Ball Daima. En mars, une rumeur a aussi circulé sur le fait que Dragon Ball Sparking Zero pourrait finir par arriver sur Nintendo Switch 2. Eh bien une belle surprise a leaké et se confirme avant l'heure pour des millions de joueurs.

En effet, une version Nintendo Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero a été évoquée sans aucun détour par l'organisme de classification d'Arabie Saoudite, la General Authority of Media Regulation. « Vivez les combats de DB Sparking Zero disponible sur Nintendo Switch 2, avec des batailles 3D et des histoires qui changent en fonction de vos choix. Le jeu est classé 12 ans et plus » peut-on lire sur un post X. Difficile de faire plus clair.

En revanche, on n'en saura pas plus sur la venue de Dragon Ball Sparking Zero sur Nintendo Switch 2 pour l'instant. Est-ce que ce sera finalement un jeu de lancement, comme avancé par le leaker eXtas1s ? Impossible de savoir sans la confirmation de Bandai Namco, Spike Chunsoft ou Nintendo. Toutefois, cette classification se faisant très souvent à quelques mois de la sortie, on peut imaginer que le jeu sera bien disponible dans cette version au moins d'ici la fin de l'année. Vu le carton de la Nintendo Switch 2 avant même son lancement, Dragon Ball Sparking Zero pourrait bien ajouter quelques millions de ventes supplémentaires avec un tel portage.

Source : Gmedia Games.