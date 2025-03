Dragon Ball Sparking Zero vous réserve une belle surprise ! Après le teasing des derniers mois, on sait désormais que ça arrive de façon imminente. Tenez vous prêt !

Les joueuses et joueurs de Dragon Ball Sparking Zero sont toujours à fond sur le nouvel opus de la formule Budokai Tenkaichi. Après un lancement record, le titre continue de se mettre à jour régulièrement afin d'affiner la copie et répondre davantage aux attentes de sa communauté. Cependant, ce n'est pas le seul genre de nouveautés que le jeu promet ! Il accueille fréquemment de nouveaux DLC et les prochains se confirment justement.

Une série adorée débarque dans Dragon Ball Sparking Zero

Depuis les FighterZ et compagnie, les fans de Dragon Ball sont habitués aux DLC à foison. Sparking Zero n'échappe pas à la règle. Bien qu'il propose déjà un roster bien costaud, il a encore de quoi garnir sa liste de personnages. Les extensions sont alors une bonne façon de proposer des combattants supplémentaires tout en faisant rentrer un peu d'argent dans les caisses.

Depuis son lancement à l'été 2024, Dragon Ball Sparking Zero a déjà lancé les hostilités de son Season Pass. En janvier dernier, les joueuses et joueurs ont pu souhaiter la bienvenue à plusieurs personnages iconiques du film Dragon Ball Super: Super Hero. Ils seront bientôt suivis par d'autres têtes connues, mais d'une série très appréciée cette fois !

De fait, les deux prochains DLC se précisent pour 2025 via Steam. Teasés dès le mois d'octobre, leur fenêtre de sortie est bien confirmée pour les mois à venir. Plus exactement, le premier doit arriver en mars, donc de manière imminente. Voilà une belle surprise qui plaire aux fans ! Quant au second, il sera disponible au deuxième trimestre, entre avril et juin.

Comme annoncé à l'origine, ces nouveaux DLC feront de la série Dragon Ball Daima la nouvelle star de Sparking Zero ! En tout, en comptant la précédente extension, ce sont 20 personnages qui auront rejoint le jeu avant la mi-2025. Parmi les prochains à s'avancer, on sait d'ores et déjà que nous pourrons compter sur Glorio et Mini Vegeta dès le mois de mars.