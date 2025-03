Dragon Ball Sparking Zero a encore du lourd en réserve. Une nouvelle mise à jour vient de sortir pour garantir encore un peu plus votre plaisir de joueur.

C'est une réussite pour beaucoup ! Dragon Ball Sparking Zero est parvenu à faire revivre la formule Budokai Tenkaichi 4 avec fougue sur toute une nouvelle génération de supports. Il n'est peut-être pas exempt de défauts, mais cela ne freine pas son succès. Avec 5 millions de copies écoulées, Bandai Namco se félicite et compte bien ne pas s'arrêter là. Pour continuer à perfectionner le titre, une nouvelle mise à jour vient de sortir.

Un nouveau patch pour Dragon Ball Sparking Zero

Avec le soutien de Bandai Namco, le studio Spike Chunsoft continue sur sa lancée avec Dragon Ball Sparking Zero. Alors que de nouveaux DLC se profilent à l'horizon, le jeu continue d'affiner sa copie. Depuis sa sortie, il a régulièrement enchaîné les mises à jour pour continuer d'optimiser l'expérience et vous offrir du nouveau contenu, et ce n'est pas fini !

Ce mardi 4 mars 2025, Spike Chunsoft a publié un nouveau patch pour Dragon Ball Sparking Zero. Ainsi, le jeu passe à la version 2009.008.003.006.005 sur tous les supports : PS5, Xbox Series et PC ! Pour l'occasion, il accueille de légers ajustements des modes de jeu. Aussi, comptez sur un meilleur équilibrage en combat et des correctifs concernant ces personnages :

Broly (Super) : résolution d'un problème qui permettait de baisser ses statistiques.

: résolution d'un problème qui permettait de baisser ses statistiques. Piccolo Super Hero et Piccolo Orange : l'endurance et la vitalité ne seront restaurées qu'à votre première transformation désormais.

Ce n'est pas la première fois que Dragon Ball Sparking Zero revoit le fonctionnement de ses personnages. En janvier dernier, c'est la forme Super Saiyan 4 de Goku (GT) qui recevait un bel équilibrage, le rendant ainsi bien plus intéressant à jouer. Spike Chunsoft et Bandai Namco continuent donc de s'assurer que l'expérience soit à la hauteur des attentes des fans.

L'engouement autour de Dragon Ball Sparking Zero n'est certainement pas prêt de s'éteindre ! Avec les nouveaux projets autour de la franchise née de l'esprit de feu Akira Toriyama, nul doute que l'éditeur a encore des plans pour vous occuper un bon moment sur le jeu.