Dragon Ball Sparking Zero pourrait se laisser séduire par la Nintendo Switch 2 dans le courant de l'année. C'est en tout cas le bruit de couloir qu'on avait pu entendre avant l'annonce de la console, mais pour le moment, rien n'a été confirmé par Big N ou Bandai Namco. Si la rumeur d'une sortie dès le mois de juin semble erronée, une telle version ferait sens puisque l'éditeur a déjà soutenu la Switch 1 en portant DBZ Kakarot ainsi que FighterZ. Pour l'instant, Dragon Ball Sparking Zero accueille une nouvelle grosse mise à jour et confirme les leaks sur la date de sortie du DLC 2.

La mise à jour d'avril 2025 pour Dragon Ball Sparking Zero dispo

Dans le courant de la nuit, Dragon Ball Sparking Zero a déployé sa nouvelle mise à jour d'avril 2025 et la liste des changements est encore longue comme le bras. Pour ce patch, Bandai Namco offre des ajustements au niveau des modes de jeu, des fonctionnalités générales, du système de combat, des compétences et attaques spéciales, et a procédé à un rééquilibrage des personnages du roster du jeu. La routine en somme.

Après application de cette update Dragon Ball Sparking Zero, vous constaterez que les dégâts des attaques Rush et Smash ont été réduits, tandis que les dégâts reçus au corps à corps ont eux été augmentés. La vitesse de Short Dash arrière a été diminuée, alors que le temps de récupération après un coup manqué a été revu à la hausse. Dans les améliorations diverses, attendez-vous à une zone d'impact ajustée pour les coups de pieds en l'air, à une révision du comportement de la caméra lors des évasions de projection, ou encore à une meilleure stabilité générale de Dragon Ball Sparking Zero.

En complément des notes de patch d'avril 2025, la date de sortie définitive pour le DLC 2 Daima a été confirmée et inclura bien 8 nouveaux personnages. Ce pack sera disponible dès le 24 avril 2025 comme suggéré précédemment par une rumeur. Il y aura aussi un costume alternatif de Goku Mini qui lui permet de se transformer en Super Saiyan et d'avoir recours à l'Aura Impact.

Glorio

Goku (Mini) Super Saiyan

Majin Koo

Pansie

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini) Super Saiyan 1 à 3

