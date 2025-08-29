Nous en avons eu la confirmation le mois dernier, après avoir connu de beaux jours sur PS5, Xbox Series et PC, que Dragon Ball Sparking ZERO fera officiellement son arrivée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à compter du 14 novembre prochain. Et si l’idée de pouvoir revivre les plus grandes batailles de Dragon Ball où que l’on soit en a assurément séduit plus d’un, la révélation des specs de ces nouvelles versions a fait office de véritable douche froide. Une douche froide que Bandai Namco tente aujourd’hui de rattraper dans un nouveau trailer.

Dragon Ball Sparking ZERO présente ses versions Nintendo Switch

En effet, si Dragon Ball Sparking ZERO ne brillera pas par ses performances techniques et visuelles sur Switch 1 & 2, il aura au moins le mérite d’arriver avec certaines fonctionnalités qui feront plaisir aux joueurs. La principale étant alors la prise en charge des Motions Controls, qui permettront à ceux qui le souhaitent de déclencher certaines attaques en réalisant directement le mouvement à l’aide des joy-cons pour plus d’immersion. Vous avez toujours rêvé de lancer un Kamehameha ? Vous allez désormais pouvoir le faire.

Outre l’ajout des commandes par mouvements, Bandai Namco confirme par ailleurs qu’il sera possible de jouer jusqu’à six joueurs sur une seule et même Switch, tandis qu’il sera également possible de connecter deux consoles ensemble pour pouvoir se livrer à quelques combats en mode local. Le crossplay entre les deux consoles, cependant, ne sera pas possible. Pour le reste, Dragon Ball Sparking ZERO inclura naturellement tous les contenus disponibles à ce jour, tant au niveau des modes de jeu que du roster, composé d’un total de 180 personnages.

Enfin, pour ceux qui ne possèderaient pas encore de Nintendo Switch 2, sachez qu’une mise à niveau sera proposée pour tous les joueurs disposant d’une version Switch. On ignore toutefois si celle-ci sera disponible gratuitement ou moyennant une certaine somme. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’il sera alors possible de transférer la plupart de vos données de Dragon Ball Sparking ZERO d’une console à l’autre, à l’exception de certaines d’entre elles comme les Battle Replays, les données modifiées pour les Combats personnalisés ou encore les records en ligne.

Les précommandes sont ouvertes

Rappelons pour finir que Dragon Ball Sparking ZERO sortira en trois éditions différentes, parmi lesquelles une édition Deluxe, comprenant le Season Pass, et une édition Ultimate, comprenant le Season Pass et divers bonus supplémentaires. Contrairement à la version Standard, cependant, celles-ci ne proposeront pas le jeu au format physique. Notez également que pour toute précommande du jeu, vous pourrez débloquer plus rapidement six personnages du roster, en plus d’obtenir un personnage de Dragon Ball Daima en supplément.