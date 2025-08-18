Dragon Ball Sparking Zero a vendu du rêve aux fans pendant un moment avant de finalement voir le jour en octobre 2024 sur consoles et PC. Il est à ce jour l’un des jeux Dragon Ball les plus généreux avec un roster de plus d’une centaine de personnages. Le titre impressionne également visuellement puisque jamais les combats n’auront été aussi intenses que dans cet opus. Les effets pyrotechniques en mettent plein la vue et les combats sont d’une puissance rare. Alors que le titre est annoncé sur Nintendo Switch 2, on se demande si les performances et la technique, importante dans un jeu de combat, seront bien là. On a un début de réponse et c’est la douche froide.

La version Nintendo Switch 2 et Switch 1 de Dragon Ball Sparking Zero se dévoile

Bandai Namco a en effet partagé les caractéristiques techniques de cette version Nintendo Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero. Le moins que l’on puisse dire c’est que la déception est immédiate. Alors que la console est capable de faire tourner de grosse production nettement plus gourmande, elle semble à la peine avec Sparking Zero. Visiblement, elle n’offrira pas vraiment le confort nécessaire pour profiter d’un jeu de combat comme il se doit.

Bandai confirme déjà que le jeu ne tournera qu’à 30 fps sur Nintendo Switch 2 et ce peu importe le mode choisi que ce soit en portable ou en docké, avec une résolution dynamique maximale de 810p. Pas de 4K donc, même pas de manière dynamique, mais le HDR sera en revanche supporté. Comptez également environ 19 Go d’espace disque pour l’installation. Sur Nintendo Switch première du nom, il ne faudra pas s’attendre à des folies non plus. Dragon Ball Sparking Zero tournera en 720p en mode dock, et seulement en 480p en mode nomade. Le tout à 30 fps peu importe le mode choisi encore une fois. Là encore il vous faudra environ 19 Go pour l’installation complète.

Petit comparatif entre les versions Switch et Switch 2

Les craintes des joueurs semblent donc confirmées. Les premiers visuels du jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1 ne vendaient pas du rêve et on sait maintenant pourquoi. On notera tout de même une vraie différence entre les deux versions, heureusement. Espérons maintenant que l’ensemble soit tout de même lisible et stable. Mais pour ça, il faudra attendre la sortie. Dragon Ball Sparking Zero est attendu le 14 novembre prochain sur Nintendo Switch 2 et Switch 1. Vous pouvez également trouver le jeu sur tous les autres supports.

Version Switch 2 à gauche et Switch 1 à droite

Nintendo Switch 2 à gauche, Switch 1 à droite

Source : Dragon Ball Sparking Zero officiel