La communauté de Dragon Ball Sparking Zero s'empare du jeu pour offrir une expérience encore plus complète, quitte à aller dans une direction pour le moins inattendue.

Si l'on en croit un leak d'un organisme de classification, une version Switch 2 de Dragon Ball Sparking Zero est dans les cartons. Cette édition pour la prochaine console de Nintendo a été clairement mentionnée, mais elle doit encore être confirmée par Bandai Namco. Le portage ne sera peut-être pas prêt pour la sortie de la Nintendo Switch 2, le 5 juin 2025, mais normalement, il arrive. Dans le même temps, le jeu s'améliore au fil des semaines grâce à des mises à jour de Spike Chunsoft, mais également via des mods communautaires. Dragon Ball Sparking Zero est d'ailleurs enfin le jeu ultime grâce à ce nouveau mod gratuit.

Le roster de Dragon Ball Sparking Zero fait un bond

Dragon Ball Sparking Zero n'en est qu'à ses débuts et les développeurs ont encore du pain sur la planche. La mise à jour d'avril 2025 a encore apporté tout un lot d'améliorations et de correctifs pour parfaire l'expérience de ce jeu qui a tout cartonné. Comme pour d'autres titres, les fans n'hésitent pas à griller la priorité à Spike Chunsoft en créant leurs propres nouveautés non officielles sur PC avec des mods. Par exemple, un mod supprime le 60fps sur cette plateforme, tandis qu'un autre ajoute Black Gohan, une version « Black » de Beast Gohan.

Ce type de créations qui touche au roster n'est pas inédit, mais on vient de franchir un cap avec le mod Dragon Ball Sparking X de LukXsu. Ce dernier a entrepris de faire monter le casting de plus de 180 combattants à plus de 750 personnages jouables. Oui, c'est absolument colossal et il y a même une originalité. Plutôt que de se cantonner aux différentes variantes qu'on peut voir dans le manga, les films ou séries animées, LukXsu a aussi fait en sorte d'implémenter des créations de fans, qui ne viennent donc pas de l'imaginaire du regretté Akira Toriyama.

Comme indiqué par le YouTubeur, ce modpack « dément » pour Dragon Ball Sparking Zero sur PC n'est pas une création à proprement parler, mais un projet qui rassemble et modifie des mods existants. Après installation, vous pourrez avoir Raditz Super Saiyan, Super Saiyan God Broly (Dragon Ball Super) ou encore Cellbuzer qui est une fusion de fans entre Cell, Freezer et Majin Buu. Les explications sont dans la description ci-dessous, et le mod DB Sparking X peut-être récupéré à cette adresse. Une mise en garde toutefois : bon nombre de personnages ne sont que des skins de protagonistes déjà disponibles, et par conséquent, n'attendez à avoir des combattants avec des mouvements 100% inédits.

Source : LukXsu.