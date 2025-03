Dragon Ball Sparking Zero continue sur sa lancée ! Depuis son lancement l'été dernier, le succès est au rendez-vous. Les fans de la génération PS2 ont été ravis de retrouver la formule Budokai Tenkaichi, avec des combats en 3D dynamiques et spectaculaires. Tout n'est pas parfait, mais le jeu ne manque pas d'atouts. Mais, ça veut dire aussi qu'il y a toujours de quoi l'améliorer, notamment du côté du roster...

Un personnage dingue pour Dragon Ball Sparking Zero

Un des aspects qui rendaient la formule Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi si populaire, c'était la quantité phénoménale de personnages jouables qu'elle proposait. DBSZ s'inscrit parfaitement dans cette tradition avec plus de 180 personnages jouables. Et la liste ne fait qu'augmenter grâce aux différents DLC ! Mais est-ce suffisant ?

Apparemment pas si on en croit les joueuses et joueurs ! De fait, de nombreux mods ont vu le jour pour intégrer des personnages supplémentaires à Dragon Ball Sparking Zero sur PC. Ce faisant, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination et rendre jouables des figures... qui n'existent même pas !

C'est en tout cas ce qu'a démontré l'internaute Virgixz. Grâce à l'extension qui ajoute Beast Gohan au jeu, il s'est permis une petite folie. Si vous avez testé le mode scénario, alors vous avez été confronté au aux embranchements alternatifs qui redessinent l'histoire de la franchise. Celui-ci met notamment en scène un personnage inédit : Black Gohan. Le moddeur n'a plus eu qu'à les faire fusionner.

Eh oui ! Virgixz a créé un mode permettant de jouer une version “Black” de Beast Gohan. Le personnage tiré du film Super Hero s'offre ainsi une version alternative inspirée par Black Goku de Dragon Ball Super. Il porte ainsi la même tenue, celle que revêt tout simplement le Black Gohan officiel. Il dispose également de techniques similaires. Le seul bémol de ce mod est qu'il n'est pas compatible avec d'autres offrant des transformations pour ce personnage. Maintenant que vous en avez connaissance, il ne vous reste plus qu'à le tester !



© Virgixz.