Il y a du nouveau pour Dragon Ball: Sparking! Zero ! Le nouveau jeu de la franchise née de l'esprit d'Akira Toriyama pourrait nous réserver une surprise avec un personnage très apprécié !

Parmi les adaptations vidéoludiques de Dragon Ball, deux sont particulièrement chères au cœur des fans : Budokai et Budokai Tenkaichi. Dix-sept ans après son dernier opus, cette dernière revient enfin ! Pour l'occasion, elle est renommée son titre japonais, “Sparking”. On l'attend donc avec impatience, Dragon Ball Sparking Zero devrait arriver cette année !

Le quatrième volet des Budokai Tenkaichi se dévoile progressivement au travers de bandes-annonces ou d'images promotionnelles dans le magazine V-Jump. Toutefois, il est aussi victime de fuites régulières... C'est ainsi qu'on a appris que le jeu a de fortes chances de se montrer en détail lors du Summer Game Fest. Mais ce n'est pas tout, car un nouveau leak interroge grandement.

Un personnage incertain pour Dragon Ball Sparking Zero

Vendredi dernier, des fans remarquaient un détail réjouissant : l'icône de Dragon Ball Sparking Zero qui s'affichait en haut de sa fiche SteamDB, la base de données du catalogue de Steam, montrait un personnage encore non-dévoilé dans le roster du jeu. Il s'agissait de nul autre que Son Goku dans sa forme ultra instinct découverte dans Dragon Ball Super.

Mais un revirement de situation remet en cause cette découverte. De fait, l'icône a depuis été modifiée pour laisser place au logo du jeu. La page a effectivement été mise-à-jour dans la nuit du 26 au 27 mai. Désormais, le Kanji 武 (« Bu »), du mot « 武道 » (« Budō ») qui désigne les arts martiaux japonais, remplace l'image de Goku. Ce Kanji est notamment connu des fans de Dragon Ball puisqu'il vient décorer les murs du stade du tournoi des arts martiaux dans le manga et est régulièrement utilisé dans les jeux, parfois jusque dans leur titre (« Budokai »).

Capture d'écran en date du 27 mai 2024.

Alors, la plateforme Steam aurait-elle fait fuiter un skin de Goku en avance ? Plusieurs hypothèses sont plausibles : soit le personnage devrait se dévoiler officiellement prochainement, soit il ne sera pas disponible immédiatement en jeu. De fait, en raison du système économique des derniers jeux Dragon Ball, on peut se demander maintenant si Sparking Zero intégrera des DLC. Jusqu'à présent, rien n'a déclaré à ce propos pour le jeu. Espérons donc que ce leak ne nous réserve pas une mauvaise surprise...