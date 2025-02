Dragon Ball Sparking Zero pourrait intégrer un personnage déjà iconique de DB Daima prochainement. Touteoifs, les fans n'ont pas attendu pour cela. Le résultat est plutôt convaincant.

Déjà cinq mois depuis la sortie de Dragon Ball Sparking Zero. Passé l'effervescence du début, qui a quand même atteint des chiffres records, l'enthousiasme est légèrement retombé. Même si l'expérience est grisante, elle n'est pas dénuée de défauts. Des mises à jour ponctuelles viennent encore peaufiner l'ensemble de temps à autre. Mais, il arrive aussi que ce soit les fans eux-mêmes qui comblent les manques, prenant les développeurs de vitesse !

Dragon Ball Sparking Zero se la joue Daima

En dehors du gameplay, l'une des raisons pour lesquelles les fans attendaient le retour de la formule Budokai Tenkaichi avec Dragon Ball Sparking Zero, c'est la taille du roster. Comme on l'attendait, le jeu comporte un nombre impressionnant de personnages, y compris certains issus des fins fonds du lore de DBZ et compagnie. Mais, est-ce suffisant ?

Certains fans jugent visiblement que non. Cependant, ils ont déjà trouvé la solution à leur problème, du moins sur PC. Grâce aux mods, ils peuvent palier l'absence de certaines têtes dans Dragon Ball Sparking Zero. C'est un moyen astucieux d'éviter les DLC payants ou bien d'anticiper sur les futures mises à jour en lien avec les dernières nouveautés... comme les transformations de la série Dragon Ball Daima !

Dragon Ball Sparking Zero n'a pas fait l'impasse sur la nouvelle série de l'univers imaginé par feu Akira Toriyama. Les personnages de l'anime font notamment l'objet d'un DLC dédié. Mais, la série n'étant pas finie, il y a encore matière à ajouter au jeu. Une transformation vient justement d'enflammer les fans : celle de Goku mini en Super Saiyan 4 ! Eh oui, la transformation née avec DB GT a fait son apparition dans Daima et un fan en particulier n'a pas attendu pour l'intégrer à DBSZ.

L'internaute EmiG84 met à disposition plusieurs mods pour Dragon Ball Sparking Zero sur son patreon. Parmi eux, on retrouve depuis peu Goku SSJ4 tel qu'il apparaît dans DB Daima. Après que la version adulte du personnage a été rééquilibrée officiellement dans le jeu, c'est vrai qu'on aurait bien envie d'y jouer dans sa version mini. Le créateur a même imaginé ce que cela rendrait pour Vegeta, en s'appuyant sur son apparence dans GT. À défaut d'y avoir accès nativement pour l'instant, ces mods font plutôt bien l'affaire, non ?