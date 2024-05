Après 15 ans d’absence, la licence Budokai Tenkaichi, qui a rythmé l’adolescence et l’enfance nombre de joueurs pendant l’ère de la PS2, va enfin faire son grand retour. Les attentes autour de Dragon Ball Sparking Zero sont alors énormes, et chaque communication laisse transparaître que Bandai Namco a conscience des enjeux. L’éditeur japonais semble avoir sorti les grands moyens pour ce revival et promet le plus gros roster de personnages jamais vu à ce jour. Mais les développeurs n’ont visiblement pas vu les choses en grand qu’avec le casting du jeu.

Un mode histoire dantesque pour Dragon Ball Sparking Zero ?

La rumeur court depuis ce weekend : Dragon Ball Zero serait disponible le 1er octobre. Une date qui ne pourrait être que provisoire en interne, mais qui s’inscrirait clairement dans la tradition de la licence. Au Japon, tous les autres jeux de la franchise sont sortis ce mois-là, alors pourquoi pas ? On en aura sans doute le cœur net lors du Summer Game Fest 2024, même si Bandai Namco diffusera visiblement une nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Sparking Zero axée sur les fusions d’ici là. En attendant, Sean Schemmel, voix anglaise de Goku, y est allé de son petit teasing en promettent un contenu toujours plus énorme.

Dans une récente vidéo, l’acteur a expliqué avoir travaillé entre 60 et 80 heures sur le jeu. « Tout ce que je peux dire, c'est que vous allez l'adorer », a-t-il ajouté. Évidemment, cela ne veut pas dire que Goku aura autant de temps de parole dans la version finale et cela ne correspond en rien à la durée de vie de Dragon Ball Sparking Zero. En revanche, cette petite déclaration anodine pourrait suggérer une chose : un mode histoire encore plus dense. Bandai Namco avait déjà confirmé qu’il serait de retour et qu’il s’agirait à la fois d’une continuité et d'une évolution de celui de DBZ Tenkaichi 3. Pour solliciter autant l’acteur, l’éditeur a vraisemblablement vu les choses en plus grand sur ce point également.

San Goku dans Dragon Ball Sparking Zero ©Bandai Nacmo

Cette déclaration devrait également rassurer les puristes sur une éventuelle utilisation de l’IA. Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections était soupçonné d’avoir recours à l’intelligence artificielle pour doubler certaines lignes de dialogues. Une pratique pointée du doigt par les acteurs du casting du jeu. Bandai Namco avait démenti, mais au moins Dragon Ball Sparking Zero devrait éviter la même polémique.