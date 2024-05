Alors qu'une sortie en 2024 se confirme de plus en plus, Dragon Ball Sparking Zero étend encore son roster de combattants et fait de nouvelles révélations importantes.

À moins d'un changement, Dragon Ball Sparking Zero devrait bien sortir cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'IMDA (Infocomm Media Development Authority), l'agence de classification de Singapour, a publié récemment son évaluation. Une étape qui consiste à passer en revue le contenu du jeu afin d'attribuer une notation. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est que l'organisme annonce bien une sortie en 2024. On aura peut-être des nouvelles là-dessus lors des prochaines semaines, mais Bandai Namco a dévoilé quelques surprises.

Le roster de Dragon Ball Sparking Zero commence à parler fusion

Bandai Namco a encore beaucoup de combattants à révéler pour Dragon Ball Sparking Zero, et prend donc régulièrement la parole pour gonfler le roster. Comme d'habitude, la communication passe d'abord par des scans du magazine V-Jump, et ensuite, on devrait avoir des images en haute qualité voire même un nouveau trailer. Qui sont les petits nouveaux du casting ? Après les « Maitres et apprentis » du dernier trailer, le thème de ces clichés est « La nouvelle génération de Saiyans » avec deux personnages cultes : Trunks enfant et Goten enfant. Une fusion en Gotenks sera t-elle possible ? Eh bien oui !

La fusion est de retour dans Dragon Ball Sparking Zero et on a d'ailleurs un premier aperçu en bas à gauche du cliché pour Gotenks. Kale et Caulifla sont également de la partie, et pourront quant à elles fusionner pour devenir Kefla. On a ainsi deux générations de Dragon Ball côte à côte avec DBZ d'un côté, et DB Super de l'autre. La dernière révélation, et peut-être la plus importante finalement, est que le jeu aura un mode spécial afin de faire des combats en équipe à 5 contre 5. Le choix des personnages sera complètement libre, et pour illustrer cette option, on voit d'ailleurs une team avec Goten enfant, Trunks enfant, Kale et Caulifla.

Ces nouvelles annonces laissent encore présager du meilleur pour Dragon Sparking Zero, et en toute logique, on aura très prochainement des images en pleine résolution ainsi qu'un trailer qui devrait donc s'intituler « Fusions ». Ca ferait en tout cas sens avec ce qui vient d'être présenté.