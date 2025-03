Après un carton phénoménal à sa sortie, Dragon Ball Sparking Zero continue d'enrichir son contenu déjà colossal. En effet, ce début d'année est marqué par l'arrivée de plusieurs DLC. Après le premier en janvier, le second se dévoile davantage et précise sa fenêtre de sortie. Cependant, les dernières images sont loin de ravir les fans...

Dragon Ball Daima envahit Sparking Zero

L'une des forces de la formule Budokai Tenkaichi, dont Dragon Ball Sparking Zero est le dernier représentant en date, c'est son roster titanesque. Avec 182 personnages au lancement (transformations comprises), ce nouvel opus ne manquait pas à la règle. Mais, il n'a pas fini de gonfler, ajoutant encore des personnages via des DLC.

Le dernier sorti remonte au moins de janvier. Il faisait la part belle au film Dragon Ball Super: Super Hero. Deux autres doivent ensuite arriver d'ici à la mi-2025, cette fois dédiés au nouvel anime DB Daima. Si le contenu du troisième reste encore relativement mystérieux, celui du deuxième a fini de se dévoiler dans un nouveau trailer. En tout, ce seront donc 4 nouveaux personnages qui débarqueront au mois d'avril prochain :

Glorio

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini) Super Saiyan

Goku (Mini) Super Saiyan

DB Sparking Zero ne fait pas l'unanimité avec le DLC 2

Malheureusement pour Bandai Namco et Spike Chunsoft, la révélation du DLC 2 n'a pas reçu l'accueil escompté. Sur les réseaux sociaux, les joueuses et les joueurs expriment leur mécontentement. D'abord, l'absence d'une nouvelle map pour Dragon Ball Sparking Zero est une source de frustration pour certains1. Ensuite, le trailer ne présente pas de nouveau pan de scénario, autre point de discorde chez les fans2.

Toutefois, leur colère ne fait que croître quand il est question des personnages. D'abord, beaucoup partagent leur désintérêt total vis-à-vis de Glorio3, un personnage inédit de Dragon Ball Daima qui semble inspiré de Han Solo. Mais les réactions ont de quoi étonner, puisqu'il est un des premiers à avoir été annoncés pour ce DLC, il y a plusieurs semaines déjà. Les joueurs savaient donc à quoi s'en tenir.

Enfin, la plupart des fans s'attendaient à d'autres transformations pour Goku et Vegeta. Compte tenu de la forte impression qu'ils avaient fait en SSJ3 et 4 dans DB Daima, la communauté espère pouvoir adopter ces formes dans Dragon Ball Sparking Zero4. Ce ne sera cependant pas pour tout de suite. Il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour les retrouver dans le DLC 3, prévus d'ici au mois de juin 2025. En attendant, les joueuses et joueurs PC ont toujours l'alternative des mods...