Bandai Namco s’apprête à frapper un grand coup avec Dragon Ball Sparking Zero. Naturellement, la communauté d'impatiente et a hâte de découvrir sa date de sortie. Et si elle était déjà connue ?

Les fans en rêvaient, Bandai Namco l’a fait. Après quinze longues années d’attente, ils pourront en découdre dans un DBZ Tenkaichi 4, qui s’appellera donc Dragon Ball Sparking ZERO. Chaque nouveau personnage confirmé, chaque image, chaque séquence de gameplay font grimper l’impatience de la communauté. Elle espère d’ailleurs découvrir la date de sortie du jeu à l’occasion du Summer Game Fest 2024. Et si elle avait été dévoilée avant l’heure ?

Dire que Dragon Ball Sparking ZERO est attendu au tournant serait à ce stade un doux euphémisme. Les récentes annonces ne laissent en tout cas que présager un retour en force de la licence. Le studio a d’ailleurs récemment dévoilé un mode spécial permettant de faire des combats en équipe à 5 contre 5, où les personnages pourront être choisis sans aucune restriction. Un nouveau trailer devrait être diffusé prochainement, mais il y a peu de chances qu’il dévoile la sortie. Bandai Namco devrait garder l’information que tout le monde attend au chaud pour frapper un grand coup au Summer Game Fest 2024. Pourtant, une nouvelle découverte pourrait avoir vendu la mèche.

Le datamineur SergioM3 a en effet été fouiller dans les entrailles du site officiel de l’éditeur et sa base de données où y serait caché aux yeux de tous une date de sortie pour Dragon Ball Sparking ZERO. Listé aux côtés d’autres productions Bandai Namco et leurs dates de lancements officielles, DBSZ sortirait alors le 1er octobre 2024. Une information à prendre avec beaucoup de recul évidemment, puisqu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’un placeholder, une date provisoire utilisée en interne et chez les revendeurs. Ceci dit, le mois d’octobre semble tout indiqué lorsque l’on regarde l’historique de la licence. Tous ses prédécesseurs étaient en effet sortis en octobre au Japon.

La date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero cachée aux yeux de tous ? ©SergioM3R

La symbolique serait belle. A voir maintenant si Dragon Ball Sparking Zero marchera bien sur leurs pas et quel jour précisément. Tout porte à croire que Bandai Namco communiquera officiellement la date de sortie du jeu cet été. Pour les plus motivés, rendez-vous donc ce 7 juin 2024 à 22h pour savoir si la tradition sera respectée.