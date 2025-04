Les fans ont été plus qu'au rendez-vous pour le retour de la formule Budokai Tenkaichi ! De fait, Dragon Ball Sparking Zero a battu des records l'an dernier, montrant à quel point la licence et le manga de feu Akira Toriyama sont encore populaires. L'engouement ne semble en plus pas près de s'arrêter. Du nouveau contenu a effectivement été annoncé pour les mois à venir. Or, le prochain DLC vient de leaker avec un peu d'avance.

Un perso-star pour le nouveau DLC de Dragon Ball Sparking Zero

Bandai Namco et Chunsoft réservent un gros programme pour les joueuses et joueurs de Dragon Ball Sparking Zero. De fait, le nouveau jeu de la franchise enchaîne les nouveaux contenus depuis plusieurs mois, et ce n'est que le début. Après avoir mis en lumière le film DBS Super Hero dans un précédent DLC, le prochain se concentrera sur la nouvelle série événement : Dragon Ball Daima.

Cependant, l'annonce du DLC 2 de Dragon Ball Sparking Zero n'avait pas fait l'unanimité. La raison ? L'absence toujours frustrante de nouvelles cartes et des persos trop peu intéressants. Ce n'est pas vraiment le nouveau leak, révélé par erreur par le revendeur Humble Bundle, qui va faire la différence.

En effet, plusieurs des nouvelles têtes au roster ne sont qu'une même variation d'un même personnage, soit Vegeta. Bien que le personnages soit très apprécié, plus de variété aurait été bienvenue. D'autant plus qu'en parallèle, les fans montrent peu d'enthousiasme pour des noms comme Pansie ou Glorio :

Glorio

Goku (Mini) Super Saiyan

Majin Koo

Pansie

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini) Super Saiyan 1 à 3

Dans le fond, la formule des Budokai Tenkaichi a su séduire à l'époque par la richesse de son roster. Cette quatrième itération qu'est Dragon Ball Sparking Zero colle parfaitement avec cet esprit en mettant en avant aussi bien des personnages secondaires que des figures surpuissantes. Néanmoins, pour un DLC payant, même un Vegeta Mini Super Saiyan 3 n'est pas suffisant pour palier au manque d'intérêt d'autres personnages.

À voir désormais ce que ces personnages valent en jeu. D'autant plus qu'avec tout ça, Goku Mini devrait également recevoir un petit coup de neuf. Le nouveau DLC lui octroierait une variation de technique changeant son coup final. Tout cela devrait se confirmer très rapidement. De fait, le leak rapporte aussi que ce premier pack de personnages tirés de Daima devrait être disponible le 24 avril pour Dragon Ball Sparking Zero. Le suivant sera, a priori, publié d'ici au mois de juin 2025.