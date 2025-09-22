Après plusieurs mois de silence, Bandai Namco a enfin révélé le troisième DLC de Dragon Ball: Sparking Zero. Une annonce qui aurait pu être un soulagement. Mais si le contenu apporte quelques nouveautés bienvenues, la communauté reste loin d’être unanime.

Une attente interminable pour Dragon Ball: Sparking Zero.

Depuis sa sortie en octobre 2024, Dragon Ball: Sparking Zero a connu un lancement impressionnant. Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux Dragon Ball, il a rapidement conquis les joueurs. Mais en 2025, l’élan s’est essoufflé. Les fans réclamaient de nouveaux personnages, des stages inédits ou encore plus d’options de personnalisation.

Le troisième DLC était donc attendu comme une bouffée d’air frais. Après presque six mois d’attente, Bandai a enfin lâché un trailer confirmant sa sortie pour le 25 septembre. De quoi rassurer ceux qui commençaient à craindre une annulation.

Du nouveau contenu, mais trop peu

Le pack Dragon Ball: Sparking Zero ajoute six combattants : deux versions de King Gomah, Majin Duu, Vegeta en Super Saiyan 3 adulte, ainsi que Goku en Super Saiyan 4 sous deux formes (adulte et Mini). Mieux encore, le jeu accueille un nouveau stage gratuit, inspiré du Premier Monde Démoniaque. Une première depuis la sortie, qui montre que Bandai Namco a entendu la demande des joueurs.

Mais derrière ces ajouts, les critiques fusent pour Dragon Ball: Sparking Zero. Beaucoup trouvent le contenu trop limité. Six personnages seulement, alors que le pack précédent en proposait huit et le tout premier onze. Après tant de mois d’attente, le contraste pique un peu.

Surtout, le système de transformations Dragon Ball déçoit. Vegeta Super Saiyan 3 et Goku Super Saiyan 4 apparaissent comme des personnages à part entière, et non comme des évolutions en plein combat. Un choix qui va à l’encontre de l’esprit de la série, où se transformer au cœur d’un duel est presque une signature. Enfin, plusieurs figures très demandées manquent encore à l’appel, notamment les Tamagamis. Résultat : un sentiment d’inachevé domine.

