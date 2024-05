Et si la fenêtre de sortie de Dragon Ball Sparking Zero venait de leaker ? Si cela est avéré, les fans vont pouvoir se réjouir. On vous explique tout !

C'est LE jeu de combat que beaucoup attendent. Dragon Ball: Sparking! Zero, nouvel opus des célèbres Budokai Tenkaichi dix-sept ans après le dernier épisode, est la promesse d'un nouveau grand jeu Dragon Ball et, plus globalement, d'un grand jeu adapté d'un manga après quelques déceptions dernièrement.

Toutefois, alors que le jeu va en se montrant de plus en plus, toujours aucune date de sortie n'est avancée par Chunsoft et Bandai Namco. Du moins... aucune date officielle. Mais, les dernières classifications pourraient nous donner une petite idée de son arrivée sur nos consoles et PC.

Plus longtemps à attendre pour jouer à Dragon Ball Sparking Zero ?

Le 9 mai dernier se tenait le Goku Day, une journée symboliquement associée au héros de Dragon Ball. Avec les annonces grossissantes autour de Sparking Zero, une partie des fans espérait que le jeu préciserait sa venue à cette date. Malheureusement, il n'en fut rien. Mais, du nouveau se profile pour le jeu.

En mars dernier, Dragon Ball: Sparking! Zero recevait sa classification de l'ESRB (l'équivalent nord-américain du PEGI français). Cette fois, c'est l'IMDA (Infocomm Media Development Authority), l'agence de classification de Singapore, qui a publié son évaluation du jeu. Non seulement la classification permet de juger à quel public s'adresse un jeu, mais elle est souvent accompagnée d'informations complémentaires des plus intéressantes.

Dans le cas présent, Sparking Zero est classifié « General », pour « Tout public » sur PS5 — même si le jeu est également prévu sur Xbox Series et PC. Et plus encore, l'année de sortie indiquée par l'IMDA n'est autre que 2024. Le jeu pourrait donc bel et bien arriver dès cette année.

On espère donc toujours pouvoir y jouer à la fin de l'année. La période coïnciderait avec les 40 ans de Dragon Ball dans le magazine Jump. Ce serait donc une belle façon de célébrer la franchise, qui plus est après la disparition récente de son auteur, Akira Toriyama. Alors, à l'approche des conférences estivales de l'industrie vidéoludique, peut-on s'attendre à une officialisation de la date de sortie dans les semaines à venir ?