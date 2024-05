Le très attendu jeu Dragon Ball : Sparking Zero, successeur spirituel de la série Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi, suscite beaucoup de discussions parmi les fans. Alors que le jeu se rapproche de sa sortie officielle, plusieurs changements importants dans la description de son contenu ont été révélés, suscitant des réactions variées. Comme on peut s'y attendre.

Dragon Ball moins violent que prévu ?

L'un des changements les plus notables concerne la suppression de la mention Sang dans la description du contenu du jeu. Initialement, l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) avait inclus ce label pour justifier la classification du jeu en tant que T (Adolescents). Cependant, cette mention a récemment été retirée, indiquant que le jeu ne contiendra pas de représentations de sang. Cette décision a déçu de nombreux fans qui espéraient retrouver l'authenticité des combats emblématiques de l'anime, où les personnages subissent souvent des blessures visibles et saignent.

Par exemple, la bataille légendaire entre Gohan et Super Buu, est marquée par des blessures sanglantes, est un moment clé de la série Dragon Ball Z. L'absence de sang dans le jeu pourrait atténuer l'intensité dramatique de tels affrontements. Néanmoins, des dommages de combat tels que des vêtements déchirés et des égratignures devraient toujours être présents.

D'autres supressions

En plus de la suppression du sang, la mention des Thèmes Suggestifs a été modifiée pour Thèmes Suggestifs Mineurs. Bien que les détails exacts de cette modification ne soient pas clairs, il semble que les développeurs aient choisi d'atténuer certains éléments provocateurs du jeu. Cette décision pourrait être perçue comme un effort pour rendre le jeu plus accessible à un public plus large.

Un autre ajout significatif dans la description du contenu est la mention des Achats In-Game. Cela suggère que Dragon Ball : Sparking Zero proposera des offres pour acheter des biens numériques ou des contenus supplémentaires. Il est probable que le jeu inclura un Season Pass. Ou peut être même des skins à acheter pour des personnages. Il est important de noter que la description ne mentionne pas de contenus aléatoires, ce qui signifie que le jeu ne devrait pas inclure de loot boxes ou d'éléments d'achat basés sur la chance.