Sorti en fanfare le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, Dragon Ball Sparking Zero annonçait en juillet dernier qu'il ajouterait enfin les plateformes Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à son arsenal le 14 novembre 2025. Via une nouvelle bande-annonce, on a l'occasion de voir davantage ce double portage en action, puisqu'elle présente entre autres de nouvelles techniques spécialement conçues pour les machines hybrides de Big N, mais au prix de certaines concessions.

Dragon Ball Sparking Zero montre ses nouvelles techniques sur Nintendo Switch

Via une bande-annonce « système », Spike Chunsoft et Bandai Namco montrent donc ce que Dragon Ball Sparking Zero aura dans le ventre sur ses versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Commençons par les nouvelles réjouissantes. Tout d'abord, le titre va exploiter les capteurs de mouvement des Joy-Con pour permettre de reproduire physiquement les techniques les plus iconiques de l'univers emblématique de feu Akira Toriyama.

Cette version Switch de Dragon Ball Sparking Zero disposera également de divers modes de jeu. On peut notamment citer le mode « Combat Personnalisé », offrant une grande liberté aux fans pour créer leurs duels de rêve. Le multijoueur sera également de la partie, avec jusqu'à six joueurs en ligne ou sur un même système, ainsi que des combats en versus en local. À noter que le titre aura droit à une mise à niveau gratuite entre de sa version Nintendo Switch à la Nintendo Switch 2, en vue d'exploiter son hardware renforcé. Il ne sera toutefois pas possible de jouer en multijoueur sur sa grande sœur une fois cette mise à niveau appliquée.

Malheureusement, ce portage sur les consoles de Big N s'accompagne, comme malheureusement plusieurs autres jeux tiers récents et à venir, de concessions plus ou moins importantes par rapport aux autres versions de Dragon Ball Sparking Zero. Ce notamment sur la vénérable Nintendo Switch, qui atteint difficilement les 30 fps, en 480 en nomade, et en 720 en dockée. Mais même la Nintendo Switch 2 aura visiblement du mal à contenir tout ce ki, en affichant le jeu, en nomade comme en docké, dans une résolution dynamique à 810p... à 30 images par seconde. Il se peut toutefois que la version Switch 2 du jeu ait droit à de plus amples optimisations d'ici ou après sa sortie prévue le 14 novembre 2025.

Source : Nintendo sur YouTube