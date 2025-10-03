Il a faim, très faim. Dans une semaine exactement, Dragon Ball Sparking Zero fêtera son premier anniversaire. C'est toujours une étape signifiante pour un jeu vidéo, et ce, d'autant plus quand il s'agit d'un jeu qui accueille du contenu en continu. Les équipes de Bandai Namco font donc le compte pour préparer la suite. Attendez-vous à de grosses surprises à l'avenir, c'est certain.

Dragon Ball Sparking Zero a un appétit démesuré

C'était un retour que les fans convoitaient depuis des années. La formule Budokai Tenkaichi a enfin trouvé une manière de revenir sur le devant de la scène après s'être effacée pendant presque 20 ans. Dragon Ball Sparking Zero est l'occasion de revivre les combats en 3D et non en vue de côté avec une panoplie de combatant absolument colossale. Les rosters interminables font partie de l'ADN de la licence, Bandai Namco l'a bien compris.

Avec le soutien du studio Spike Chunsoft, l'éditeur vient de partager un trailer anniversaire qui dresse un bilan déjà phénoménal. Au lancement, le jeu comptait 182 combattants. En un an, Dragon Ball Sparking Zero a accueilli plus d'une vingtaine de nouvelles têtes, en comptant aussi bien les personnages à part entière que les transformations pour ceux déjà présents. À ce jour, le roster est monté à 208 têtes, ce qui est du jamais vu pour un jeu de la franchise jusqu'ici.

Vous vous en doutez sûrement, les équipes de développement ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Le jeu a rencontré un succès record à son lancement et continue de faire la joie de millions de joueuses et joueurs à travers le monde. Il prépare même son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 14 novembre 2025. C'est pourquoi le suivi de Dragon Ball Sparking Zero va continuer un bout de temps. Cela passera évidemment par des mises à jour, mais aussi l'ajout de futurs personnages, c'est dit. Même si beaucoup de fans réclament surtout de nouvelles maps, ça ne les empêche pas de rêver de pouvoir jouer des figures emblématiques de la vieille époque ou encore des skins issus des films encore non-exploités dans le jeu.