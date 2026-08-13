Alors que la franchise Dragon Ball s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec l'arrivée de la suite de Dragon Ball Super, le remake de l'arc Beerus ou encore Dragon Ball Xenoverse 3, une nouvelle surprise a encore leaké et se confirme. Une série de sets LEGO Dragon Ball vient de fuiter et ils seraient tous prévus pour 2027, il y aurait visiblement des lieux, des moments et des personnages iconiques.

Plusieurs sets LEGO Dragon Ball ont leaké

Depuis des semaines, les leaks concernant les futurs sets LEGO s'enchaînent. On a eu le droit à Star Wars, puis une vague complète de sets pour 2027/2028, dont certains mentionnaient déjà des LEGO DBZ. Ça se confirme encore avec ces nouvelles fuites que l'on doit à Brick Tap, informateur réputé dans le domaine et qui vise très souvent juste.

Il nous partage aujourd'hui ses nouvelles découvertes : une quantité phénoménale de sets Dragon Ball prévus pour la vague d'avril 2027, à l'exception de celui de Shenron qui débarquerait en novembre 2026. Pour le moment, les informations sont minces, mais l'on a de quoi se faire une idée de ce qui nous attend.

D'après les leaks, ces premiers sets LEGO Dragon Ball se concentreraient sur les lieux et personnages iconiques comme la maison de Tortue Géniale, des dioramas que l'on doute orienté action avec les combats de Goku contre Raditz ou encore les Guerriers Z contre les Saiyans. Vegeta, Shenron ou encore Freezer auront aussi le droit à leur propre set. Il est également dit que la plupart des sets comporteront des minifigurines comme Vegeta, Goku, ou encore le commando Ginyu.

La liste de tous les sets LEGO de la fuite

Polybag inconnu #30755 Age 6+

Goku contre Raditz #72361 Age 9+

Arrivée sur Namek #72362 Age 9+

Les Guerriers Z contre les Saiyans #72362 Age 9+

Porunga et le combat final #72364 Age 9+

Le vaisseau spatial de Freezer #72365 Age 9+

Kame House #72366 Age 18+

Set inconnu #72367 Age 9+

Vegeta à construire #72368 Age12+

Shenron #11390 Sortie novembre 2026



La licence Dragon Ball prépare du lourd

Si ces sets LEGO sont sans nul doute quelque chose que les fans attendaient depuis très longtemps, on ne peut pas dire que la licence se repose sur ses lauriers pour autant. Le remake de l'arc Beerus de Dragon Ball Super arrivera justement d'ici l'automne 2026, en même temps que le set LEGO Shenron si l'on en croit les rumeurs. La suite de l'anime DB Super arrivera prochainement, certainement après la fin du nouvel arc Beerus, mais n'a pas encore de date précise. On table sur une sortie pour 2027 très certainement. C'est aussi cette année-là que sortira le très attendu Dragon Ball Xenoverse 3, nouvel opus de la saga de jeu vidéo archi populaire auprès des fans.