Un an après son annonce, le premier jeu de combat en équipe de l’histoire de Dragon Ball est désormais disponible, et les premiers retours des joueurs commencent à tomber.

Pour les fans de Dragon Ball, cette fin d’année 2025 s’annonce sans aucun doute intéressante à plus d’un titre. En effet, d’ici quelques heures à peine, Nintendo prendra de nouveau la parole par le biais d’un Nintendo Direct, qui fera la part belle à de nombreux jeux à venir sur Nintendo Switch 2. Des jeux dont pourrait notamment faire partie Dragon Ball: Sparking ZERO, dont la sortie est attendue sur la machine pour le 14 novembre prochain. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque rappelons-le : un autre jeu inédit vient également tout juste de sortir.

Dragon Ball Gekishin Squadra est officiellement disponible

Annoncé à l’été 2024 sous le nom de « Dragon Ball: Project Multi », celui qui est désormais connu sous le nom de Dragon Ball Gekishin Squadra est en effet disponible depuis plusieurs jours sur PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, iOS et Android. Et il a beau avoir bénéficié d’une sortie bien plus confidentielle que certains titres majeurs comme Sparking ZERO ou Dragon Ball Z: Kakarot avant lui, il pourrait néanmoins intéresser bien des fans de l’univers d’Akira Toriyama. Et pour cause, en plus d’être free-to-play, il s’agit du premier jeu de combat en équipe de la licence.

Prenant la forme d’une expérience multijoueur en 4v4, Gekishin Squadra invite les joueurs à s’affronter dans d’intenses combats où chacun possède son rôle à jouer. Tandis que l’Attaquant, par exemple, possède la capacité de réaliser les attaques les plus puissantes, le Défenseur, de son côté, a pour objectif de protéger ses alliés des adversaires. Le Soutien, quant à lui, bénéficie alors d’une polyvalence bienvenue pour déstabiliser les ennemis. Et ce nouvel opus de Dragon Ball ne manque pas de personnages jouables.

De Goku à Vegeta, en passant par Gohan, Piccolo, Cell, Bojack, Frieza et plus encore, vous n’avez que l’embarras du choix. « Le jeu propose une variété de héros uniques pour chaque rôle » assurent notamment les développeurs, en précisant qu’il est également possible d’en personnaliser l’apparence et les animations à sa guise. Et à en croire les premiers retours des joueurs, Gekishin Squadra est visiblement un jeu bourré de potentiel… même si du travail reste visiblement encore à faire sur l’équilibrage et l’efficacité des serveurs.

Des premiers avis positifs, mais…

« Ce jeu a du potentiel. Mais en l'état, il est extrêmement frustrant. Problème de connexion intempestifs, aucune compensation même quand c'est en fin de match. Parfois le match fini, puis là c'est déconnexion du serveur avant les récompenses » regrette par exemple un joueur dans son évaluation Steam. « En tant que fan de longue date de Dragon Ball, je peux dire que Gekishin Squadra coche beaucoup de cases » se réjouit un autre de son côté, en évoquant notamment « des combats nerveux, et surtout cette sensation de ‘jouer avec tes héros préférés dans une vraie arène d’équipe’ ». Espérons donc que Ganbarion fera rapidement le nécessaire.