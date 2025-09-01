Dévoilé l’année dernière, le premier jeu de combat en équipe de l’histoire de Dragon Ball nous confirme aujourd’hui officiellement sa date de sortie, et c’est pour très bientôt !

Que ce soit au format manga, anime ou jeu vidéo, le moins que l’on puisse dire, c’est que Dragon Ball cartonne. Plus de quarante ans après sa création, l’univers créé par le regretté Akira Toriyama continue en effet de s’épanouir sur l’ensemble des supports, en témoigne par exemple le récent Dragon Ball: Sparking ZERO dont on attend désormais le portage sur Nintendo Switch 2. Ce dernier ne sera toutefois pas le seul jeu de la licence à débarquer en cette fin d’année, puisque c’est désormais officiel, Dragon Ball Gekishin Squadra sera lui aussi très bientôt entre nos mains.

En effet, vous l’aviez peut-être oublié, mais celui qui s’était autrefois annoncé sous le nom de « Dragon Ball: Project Multi » à l’été 2024 vient tout juste de se rappeler à notre bon souvenir grâce à l’annonce de sa date de sortie, révélée par le biais d’une nouvelle bande-annonce. Et nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de tester la bête développée par Ganbarion, puisque Dragon Ball Gekishin Squadra débarquera dès le 9 septembre prochain sur PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, iOS et Android. Les pré-inscriptions sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes.

Pour rappel, ce nouveau Dragon Ball, qui prendra la forme d’une expérience multijoueur free-to-play en 4v4, invitera les joueurs à s’affronter dans d’intenses combats où chacun aura son rôle à jouer. Il sera par exemple possible de choisir entre la position d’Attaquant, spécialisé dans les attaques puissantes ; de Défenseur, avec pour objectif de protéger ses alliés des attaques ennemies ; ou de Soutien, avec une polyvalence capable de déstabiliser les adversaires. « Le jeu propose une variété de héros uniques pour chaque rôle » précisent d’ailleurs les créateurs de Gekishin Squadra.

Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Buu, Cooler, C-18, Cell, Krilin ou encore Gohan ont ainsi d’ores et déjà été confirmés au casting lors de la bêta du jeu, qui nous réserve toutefois sans doute bien d’autres surprises pour son lancement. En sachant que Dragon Ball Gekishin Squadra permettra également d’en personnaliser l’apparence et les animations, de sorte à permettre aux joueurs « de créer une expérience de jeu unique et spectaculaire ». Notez enfin que le titre de Ganbarion prendra en charge le crossplay, ce qui vous permettra de jouer avec vos amis peu importe la plateforme concernée.