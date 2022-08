Bandai Namco a annoncé Dragon Ball FighterZ sur PS5 et Xbox Series X|S, la version ultime grâce à une grosse nouveauté. L'annonce est tombée pendant l'EVO 2022 qui a été remporté par le champion du monde en titre, le français Wawa.

L'EVO 2022 est terminé et il aura été fort en émotions, surtout pour les fans de Dragon Ball FighterZ. Car en plus d'assister à une finale d'anthologie, Bandai Namco est arrivé avec une belle surprise : une version PS5 et Xbox Series qui réserve elle-même une grosse surprise.

Dragon Ball FighterZ annoncé sur PS5 et Xbox Series avec le rollback netcode

Sans donner de date de sortie, Bandai Namco a officialisé être au travail sur une version PS5 et Xbox Series X|S de Dragon Ball FighterZ avec les développeurs d'Arc System Works.

Plus qu'une amélioration technique, cette mouture comprendra le rollback netcode pour avoir des matchs en ligne plus performants. Une nouveauté uniquement accessible depuis une PS5, Xbox Series X|S ou un PC. Mais sur cette plateforme, ce sera une option. Si ça ne convient pas, vous aurez en effet le choix de rester avec la méthode actuelle du « delay netcode ».

Wawa triomphe de l'EVO 2022

Marwan Berthe, dit Wawa, jeune prodige de 20 ans, s'est encore illustré de fort belle manière durant cette compétition. Actuellement champion du monde après avoir gagné les Championship Finals de Dragon Ball FighterZ, il est ressorti grand vainqueur de l'EVO 2022. Et quelle finale !

À un match de perdre le titre qu'il était venu chercher contre l'américain « Nitro », Wawa a retourné complètement la situation à son avantage. « Je ne peux pas croire que je l'ai fait ! Champion de l'EVO avec mon personnage favori (ndlr : Gohan adulte), l'annonce du rollback et du retour des goat SonicFox et Go1 ?? Bénis sois DBFZ. Aussi merci à tous pour votre soutien » a-t-il écrit sur Twitter.

Ça se passe ci-dessous pour revoir cette grande finale en intégralité. Même si vous n'êtes pas joueur de jeu de baston ou de DB FighterZ, vous apprécierez ce magnifique spectacle !