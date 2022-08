Que se passe t-il quand on mélange ensemble deux monuments de la pop culture ? Vaste question mais toujours est t-il que Dragon Ball et Fortnite vont se rencontrer.

Prenez un monument du jeu vidéo : Fortnite et soupoudrez le le tout avec un monument du mange et de l'Anime : Dragon Ball. Une rencontre improbable qui va pourtant avoir lieu.

Dragon Ball dans Fortinite : le rêve de beaucoup

C'est via le compte Twitter officiel de Fortnite que l'on peut apprendre la bonne nouvelle à propos du contenu Dragon Ball

"parlez, quel est votre vœu"

Sur l'image on peut y voir une invocation de Shenron, le légendaire dragon qui apparaît lorsque les 7 boules de cristal sont réunies. C'est donc le 16 aout que nous aurons le droit à cette rencontre de titans entre Dragon Ball et Fortnite. Et si les dataminers ont raison, cette collaboration dantesque devrait durer pendant 7 semaines pour une fin aux alentours du 27 septembre. Toujours d'après les leaks provenant de Dataminers, 4 skins seraient de la partie dont Goku, Vegeta et Beerus. Le quatrième personnage Dragon Ball est encore inconnu mais certains supputent déjà la présence d'un personnage féminin comme Bulma ou Chichi. Deux protagonistes qui ont aussi toutes leurs places.

Une belle collaboration

On vous laisse évidemment débattre de tout ceci dans les commentaires pour prendre les paris. Ce n'est évidemment pas la première fois que Fortnite collabore pour intégrer des mastodontes de la Pop Culture et du manga. Puisque nous avons notamment déjà eu le droit à Star Wars ou encore Naruto. Avec Dragon Ball nul doute que Fortinite va réussir à attirer bien d'autres joueurs.