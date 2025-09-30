La franchise Dragon Ball est loin d’être morte et l’on peut d’ores et déjà apprendre une excellente nouvelle. Clairement, il y a de quoi rêver pour la suite et les années à venir.

La franchise Dragon Ball n’a pas dit son dernier mot. Alors que Dragon Ball Daima vient tout juste de marquer les fans avec son approche originale, Akio Iyoku, ancien responsable de la Dragon Ball Room et producteur historique lié à la licence, a confirmé que l’aventure ne s’arrête pas là.

Une déclaration qui rassure les fans de Dragon Ball

Dans le livret accompagnant Dragon Ball Daima, Iyoku a partagé un message clair : « Après ce projet, nous travaillons déjà dur pour faire avancer plusieurs choses. La série continuera à partir d’ici, alors comptez sur nous et attendez la suite avec impatience. »

Un message simple, mais lourd de sens. Les rumeurs sur l’avenir de la franchise circulaient depuis la fin de Dragon Ball Super : Super Hero et l’annonce de Daima. Beaucoup se demandaient si cette série était un « one shot » ou une nouvelle étape vers un futur plus ambitieux.

© Toei Animation.

Une licence toujours bien vivante

Depuis sa création par Akira Toriyama en 1984, Dragon Ball n’a jamais cessé d’évoluer. Entre le manga, les séries animées (Z, GT, Super, Daima), les films à succès et les jeux vidéo, la saga reste l’un des piliers de la pop culture mondiale. Le message d’Iyoku confirme que la machine est toujours en marche, et que de nouveaux projets sont déjà en cours de préparation.

Reste à savoir ce que cache ce « nous travaillons dur ». Plusieurs pistes sont possibles. Parmi les scénarios les plus attendus, le retour de DB Super occupe évidemment la première place. L’anime s’est interrompu en 2018 avec l’arc du Tournoi du Pouvoir, et depuis, les fans espèrent une suite adaptée des chapitres du manga, notamment avec les arcs Moro et Granolah. Une autre possibilité serait un nouveau long-métrage, dans la lignée des succès de DB Super: Broly et Super Hero, qui ont chacun relancé l’intérêt du grand public. Enfin, certains observateurs n’excluent pas une surprise totale : un projet inédit, comme l’a été Daima, capable de bousculer les attentes et d’offrir une nouvelle manière d’explorer l’univers de Goku et ses compagnons.

Chaque annonce autour de Dragon Ball provoque une vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux. La sortie de Daima en est un bon exemple : même si certains étaient sceptiques sur son concept au départ, la série a rapidement trouvé son public et généré de nombreuses discussions. La confirmation que « l’aventure continue » entretient donc un engouement qui ne faiblit pas depuis plus de 40 ans.

Source : Venixys