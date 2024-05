On sait que vous n'avez d'yeux que pour Dragon Ball Sparking Zero, mais pour l'instant, il faut patienter. Si le leak le plus récent est vrai, alors ce nouveau projet pourrait débarquer le 1er octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez éventuellement anticiper en posant des vacances étant donné que les précédents Budokai Tenkaichi étaient sortis à la même époque. Et en cas de retard, vous aurez toujours des journées de libre pour ressortir votre PS2 et vous réhabituer à la licence.

Le DLC Saga du Futur Chapitre 1 arrive pour ce jeu Dragon Ball

Vous vous rappelez de Dragon Ball Xenoverse 2 ? Bien que les fans aient regretté de trop grandes similitudes avec le premier épisode, le titre occupe encore les pensées et les journées de Bandai Namco. Au point où un patch gratuit sera disponible le vendredi 24 mai sur PS5 et Xbox Series X|S. Ce sera l'occasion parfaite pour l'éditeur de corriger des errances techniques, et de déplacer la communauté du jeu sur les consoles actuelles. Et il n'y aura pas à recommencer toute l'aventure puisque vos sauvegardes PS4 et Xbox One seront compatibles.

À la même date, Dragon Ball Xenoverse 2 accueillera une mise à jour 18 avec de nouveaux contenus. Il faut s'attendre notamment à sept raid supplémentaires, des costumes, des accessoires, des Super Soul pour appliquer des effets aux personnages sous certaines conditions, un nouveau mode exclusif « Versus croisé » où deux équipes de trois joueurs se livrent une bataille acharnée, ou encore à la suppression du plafond de niveau pour votre avatar. Mais c'est aussi cette semaine que Dragon Ball Xenoverse 2 aura le droit à son DLC Saga du Futur Chapitre 1. Un contenu additionnel qui ajoutera les arcs de Broly, Vegeta et Goku Black et qui permettra de contrôler cinq personnages supplémentaires.

Le roster de Dragon Ball Xenoverse 2 se serre pour recevoir C-18, Broly, Goku Black Super Saiyan Rose Ultra Supervillain, Vegeta Super Saiyan God Ultra Supervillain et Videl en mode Dragon Ball Super. En bonus, ce DLC renferme également des missions supplémentaires, des Quêtes Parallèles, des compétences, des costumes, des Super Soul ainsi que des illustrations d'écran de chargement.