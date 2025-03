Dragon Ball Daima n'a peut-être pas fait l'unanimité auprès du public, mais cela ne l'a pas empêché de faire le spectacle à l'écran ! Avec ses transformations cultes, le nouvel anime dans l'univers de feu Akira Toriyama aura su marquer les esprits malgré tout. Il faut aussi remarquer qu'il n'a pas envie de passer inaperçu. Il enchaîne les annonces d'apparitions dans gros jeux, à l'instar de Dragon Ball Sparking Zero, et ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin si on en croit un récent leak.

Dragon Ball Daima s'invite partout

Cela va déjà faire un mois que le dernier épisode de Dragon Ball Daima a été diffusé. Mine de rien, c'est un rendez-vous hebdomadaire que les fans apprécié. Les discussions allaient bon train après chaque nouvelle sortie, en particulier quand une nouvelle transformation faisait son apparition. Dès lors, pas étonnant que la série veuille s'infiltrer un peu partout, et pas uniquement dans les jeux de la franchise.

De fait, après Sparking Zero et DBZ Kakarot, Dragon Ball Daima pourrait bien s'incruster dans un tout autre univers. On pourrait même parler de multivers à son sujet. Vous l'aurez compris, nous faisons évidemment référence à Fortnite. Le jeu d'Epic Games s'est fait une spécialité du melting-pot des franchises, s'assurant ainsi de vendre des skins à foison à l'effigie des personnages préférés des joueuses et des joueurs.

Selon un compte X.com qui s'est fait une spécialité dans le partages des leaks autour de Fornite, une nouvelle collaboration avec le célèbre manga serait prévue. L'information proviendrait même de plusieurs sources, dont le journaliste Nick Baker de XboxEra et d'autres leakers. L'information semble donc prendre de l'ampleur. Qui plus est, Epic Games a déjà proposé des skins DB Super par le passé pour son Battle Royale. Alors, Il ne serait pas absurde que Dragon Ball Daima rejoigne à son tour de roster colossal du jeu. Néanmoins, ce n'est encore qu'une rumeur, au même titre que l'intégration de personnages de Solo Leveling ou encore de Metal Gear Solid. Il faudra donc attendre un peu pour être sûr cela est avéré.