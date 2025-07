L'œuvre culte d'Akira Toriyama, Dragon Ball, pourrait réserver une nouvelle surprise à plusieurs millions de ses fans. Ça fait un moment que le doute plane, mais on en entend encore parler.

Parmi les fans de Dragon Ball, on compte bien des joueuses et des joueurs. Ces derniers pourraient justement avoir droit à une nouvelle surprise dans un avenir plus ou moins proche. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un éventuel retour dans un univers hyper populaire, mais les rumeurs persistent, signe qu'il y aurait bien quelque chose en préparation.

Encore une collaboration pour Dragon Ball ?

À défaut de pouvoir continuer la lecture du manga Dragon Ball Super, toujours en pause, les fans de la franchise ou pu suivre les aventures de Goku et ses amis via la nouvelle série animée, Daima. Celle-ci multiplie d'ailleurs les incursions dans les jeux depuis : Xenoverse 2, Kakarot, sans oublier Sparking Zero, vous ne pouvez pas le manquer ! Mais, imaginez qu'il débarque dans un titre qui n'a rien à voir avec la licence ?

C'est en tout cas ce que rapporte certaines rumeurs à propos de Fortnite. Des internautes spécialisés dans l'actualité du jeu rapportent depuis des mois que Dragon Ball devrait prochainement faire l'objet d'une nouvelle collaboration avec le Battle Royale d'Epic Games. Or, plus récemment, ces rumeurs ont commencé à porter sur Daima.

Tout cela n'est encore qu'hypothétique à ce jour. Cependant, le fait que les leakers continuent d'assurer que le projet tient toujours entre Dragon Ball et Fornite laisse bon espoir quant à la concrétisation de cette collaboration à l'avenir. Celle-ci prendrait certainement la forme de nouveaux skins, comme ce fut le cas en 2022 pour DB Super.

Le défi pourrait toutefois être de savoir comment intégrer des personnages de petites tailles dans Fortnite, étant donné que les héros reviennent à leur apparence juvénile dans Dragon Ball Daima. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas. Ce pourrait être l'occasion de joueur Vegeta et San Goku adultes dans leur forme Super Saiyan 4 !

Dans tous les cas, une chose est sûre : Fortnite lorgne allégrement sur les anime. Les collaborations avec des univers très populaires comme Jujutsu Kaisen et Naruto ont également pu se concrétiser. Désormais, des rumeurs courent même à propos de Solo Leveling. En ce sens, il serait étonnant qu'Epic Games abandonne totalement l'idée d'exploiter à nouveau Dragon Ball dans son univers.

© Epic Games et Shueisha.