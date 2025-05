Les fans de Dragon Ball ont de quoi se réjouir. Dragon Ball Z: Kakarot va bientôt accueillir un nouveau DLC, et pas des moindres. Intitulé DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Part 1, ce contenu débarque le 17 juillet 2025. Et il apporte une vraie bouffée d’air frais à l’expérience Kakarot.

Goku redevient petit… et l’aventure change de ton pour Dragon Ball Kakarot

Dans ce nouveau DLC, on retrouve un Goku version miniature, accompagné de personnages inédits comme Glorio, Shin et Panzy. L’histoire prend place dans un tout nouveau décor : le mystérieux monde des démons, inspiré directement de l’univers de Dragon Ball DAIMA. Ici, pas question de revivre pour la dixième fois l’arc Freezer ou Cell. On part sur une aventure originale, avec une ambiance plus légère, presque féerique, mais toujours fidèle à l’esprit de la série.

Le cœur du DLC Dragon Ball Kakarot , c’est l’exploration. On traverse des zones inédites, pleines de secrets à découvrir. Les développeurs promettent des environnements fidèles à l’anime, avec un vrai souci du détail. Côté combat, là aussi, il y a du neuf. Goku pourra utiliser son bâton magique d’une nouvelle manière. On pourra aussi compter sur un outil original, le Medi-Bug, qui offre divers effets en plein affrontement. Sans oublier le soutien des alliés, comme Panzy, qui viendra ajouter une touche stratégique aux combats.

Un DLC en deux parties, pensé sur la durée

Ce n’est que le début. Ce DLC Dragon Ball Z DAIMA est prévu en deux parties. La seconde arrivera entre janvier et mars 2026. De quoi garder les joueurs engagés sur le long terme, et leur permettre de profiter d’une aventure complète, découpée intelligemment.

Avec ce nouveau contenu, DBZ Kakarot tente quelque chose de différent. Loin des grands classiques déjà vus et revus, ce DLC propose un nouvel angle, à la fois plus mignon, plus mystérieux et plus narratif. Un bon moyen de redécouvrir l’univers de Goku sous un jour totalement nouveau. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Dragon Ball DAIMA, c’est aussi une belle porte d’entrée.

