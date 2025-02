Demain marquera le premier anniversaire de la disparition de la légende du manga, Akira Toriyama. Le père de Dr Slump, Sand Land et Dragon Ball a laissé un vide derrière lui dans le cœur des fans. Son œuvre se poursuit néanmoins après lui, portant haut son héritage. C'est d'autant plus le cas avec la série Dragon Ball Daima, sur laquelle l'auteur disparu avait travaillé. Celle-ci commence d'ailleurs à se faire une place dans les jeux. Après Sparking Zero, c'est au tour d'un autre titre apprécié d'accueillir ses personnages !

Dragon Ball Daima arrive enfin sur ce jeu

Après DB Super, une nouvelle série dans l'univers a vu le jour. Il s'agit de Dragon Ball Daima, dont la diffusion court depuis quelques mois, si bien que les derniers épisodes sortiront en mars. Mais, elle a déjà su marquer les esprits avec de beaux combats et, vous vous en doutez, des transformations mémorables.

L'anime commence donc à s'inviter dans les différents jeux Dragon Ball existant. Il a déjà fait une apparition dans Sparking Zero et Xenoverse 2. Cette fois, du côté de DBZ Kakarot qu'il est attendu ! L'histoire de Goku va donc se poursuivre dans le monde de Daima pour le plus grand plaisir des fans.

L'annonce de ce DLC remonte au mois d'octobre 2024. Aucune date de sortie n'avait été précisée à ce moment-là. Mais, avec la sortie du pack bonus « Aventure dans le Domaine des Démons » hier, jeudi 27 février, les deux principales parties de ce pass saisonnier précisent enfin leur calendrier sur Steam :

Partie 1 : entre juillet et septembre 2025 (→ inclut les objets : Plat du boucher ultime, Méga eau sacrée, Dinocorne mauve et Eau d'éveil).

(→ inclut les objets : Plat du boucher ultime, Méga eau sacrée, Dinocorne mauve et Eau d'éveil). Partie 2 : entre janvier et mars 2026.

Ce pack Dragon Ball Daima dédié à DBZ Kakarot vous invite ainsi à vivre une nouvelle aventure dans le Monde des démons en deux temps. Il ajoute aussi de nouveaux personnages, dont Goku Mini, et les techniques qui vont avec ! Voilà qui va encore enrichir un jeu très apprécié des fans.

Capture d'écran du 28 février 2025. © Gameblog.