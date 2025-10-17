Les fans de Dragon Ball peuvent souffler un grand coup, un nouveau jeu se confirme, et on sait désormais quand il sera dévoilé au public. C'est pour bientôt ?

Dragon Ball est une série ultra porteuse dans le monde du jeu vidéo, et les fans restent toujours attentifs à la moindre nouveauté. Eh bien justement, il se pourrait que leur patience soit enfin récompensée. Mais que peut-on apprendre exactement à ce sujet ?

Un nouveau jeu Dragon Ball en route

Préparez vos Kamehameha. Bandai Namco a confirmé qu’un nouveau jeu Dragon Ball sera officiellement dévoilé en janvier prochain, à l’occasion du Dragon Ball Genkidamatsuri, un grand événement entièrement dédié à la franchise culte.

Cet événement se tiendra le 25 janvier 2026 au Makuhari Messe, près de Tokyo. Cet immense événement gratuit (sur inscription) réunira tout ce qui fait la force de la licence : les jeux, les séries, les films, le manga et bien sûr, les comédiens emblématiques de la franchise.

Et cerise sur le gâteau, Masako Nozawa, la voix japonaise de Son Goku dans Dragon Ball, sera présente sur scène pour un talk-show exceptionnel. L’actrice y dévoilera une “nouvelle étape majeure” pour la saga. C’est pendant cette présentation que Bandai Namco lèvera le voile sur son prochain grand jeu vidéo.

Un mystère qui fait déjà parler

Pour l’instant, le studio n’a rien confirmé sur la nature du jeu. Mais les théories s’enchaînent déjà. Beaucoup pensent à un Xenoverse 3, longtemps réclamé par la communauté. D’autres imaginent un lien direct avec la série Dragon Ball Daima, qui fut un véritable carton. Les possibilités sont en fait très nombreuses.

Il n’est pas non plus impossible que le projet soit pensé pour la nouvelle génération de consoles, notamment la PS5 Pro ou la Nintendo Switch 2, toutes deux promises à une grosse année 2026. Quoi qu’il en soit, les attentes sont grandes.

Ce nouveau jeu pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre pour Son Goku et ses compagnons. Rendez-vous fin janvier pour lever le mystère. Car risque bien d'être énorme ! D'ailleurs, le Genkidamatsuri, littéralement “festival de l’énergie vitale”, ne se limitera pas à une simple annonce. Il s’agira d’une véritable fête dédiée à l’univers DB, avec des expositions, des animations et des projections.

Source : Dragon Ball Games