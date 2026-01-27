Lors du récent événement Genkidamatsuri, qui comprenait une célébration spéciale du 40ème anniversaire au Japon de Dragon Ball, marquant quatre décennies depuis les débuts de la série dans le Weekly Shonen Jump, la franchise et Bandai Namco ont teasé un tout nouveau jeu officiel par l'entremise d'une bande-annonce et d'un personnage imaginé par feu Akira Toriyama en personne avant sa tragique disparition en 2024. Suite à l'annonce, les fans les plus perspicaces ont spéculé qu'il pourrait s'agir de la suite d'un jeu aujourd'hui disparu qu'ils appellent de leur vœu depuis des années, mais sans les sept boules de cristal pour l'exaucer.

Un nouveau jeu Dragon Ball qui fait suite à un titre vieux d'à peu près 1 000 ans ?

Outre la confirmation de deux nouveaux titres anime dans l'univers de Dragon Ball, la commémoration de ses 40 ans fut donc aussi le théâtre de l'annonce officielle d'un tout nouveau jeu : Age 1000. Il devrait sortir en 2027 et introduire un tout nouveau monde mettant en scène des personnages originaux, dont un nouveau combattant mystérieux capable d'exploiter la forme Super Saiyan, tous conçus par le créateur de la série, feu Akira Toriyama, avant son décès en 2024.

Les fans ont rapidement repéré la référence à Age 1000, qui, jusqu'à présent, ne partageait de lien qu'avec Dragon Ball Online. Ce MMORPG, sorti en 2010, a malheureusement fermé ses portes depuis longtemps, en partie au profit de Xenoverse, qui n'a toutefois pas non plus eu droit à un nouveau jeu depuis quelques années maintenant. Derrière le nom de code Age 1000 pourrait donc se cacher le très demandé Dragon Ball Online 2, ou à tout le moins un reboot du MMO original.

D'après l'équipe de développement, le projet est dans les cartons depuis un certain temps, l'objectif étant de proposer un univers plus riche et plus vaste que dans les précédents opus. « L'Ère 1000 regorge d'éléments et de décors, plus que n'importe quel autre jeu du genre, et M. Toriyama y a consacré énormément d'efforts ». Aucun détail supplémentaire concernant le gameplay et les systèmes de jeu à signaler ici. Age 1000 aura toutefois droit à une présentation plus en détail lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, qui se tiendra aux États-Unis les 18 et 19 avril. Rendez-vous est donc pris pour en découvrir davantage à son sujet.

Source : Dragon Ball Games sur X.com