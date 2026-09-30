Un vétéran fondateur de la franchise a récemment dévoilé ce qu'il considère comme la plus grande erreur de son dernier épisode controversé en date, Dragon Age The Veilguard.

Pour plusieurs raisons, dont de nombreux éléments controversés et une expérience globalement très différente de la franchise dont il est originaire, Dragon Age The Veilguard a clairement divisé, et a peut-être même sonné le glas de l'avenir de la licence, sauf revirement inattendu de BioWare et Electronic Arts. Un tel constat peut attrister de nombreux fans, et notamment Mark Darrah, l'un des fondateurs de cet univers à part dans la sphère des RPG, qui a dans une récente vidéo TikTok évoqué ce qu'il a trouvé de plus regrettable dans ce dernier épisode : l'absence du Dragon Age Keep.

L'absence du Keep a été la plus grosse erreur de Dragon Age The Veilguard, selon Mark Darrah

Avant le lancement d'un Dragon Age The Veilguard qui a connu un développement notoirement infernal, BioWare avait rassuré les fans en indiquant que le Keep, le site qui permettait d'enregistrer ou de simuler absolument tous les choix majeurs des précédents épisodes, seraient de la partie. Finalement, le studio n'a pas pu tenir sa promesse, en nous laissant à la place seulement trois choix à l'impact relatif provenant d'Inquisition. Cela a clairement joué en défaveur de The Veilguard, qui faisait alors fi de tout l'héritage narratif de la prestigieuse franchise, et de l'une des meilleurs mécaniques qui a rendu BioWare si populaire.

Un sentiment qu'a également partagé Mark Darrah, vétéran et l'un des principaux fondateurs de Dragon Age, quand il a abordé ce point dans une vidéo TikTok lorsqu'on lui a demandé ce qu'il changerait dans chaque jeu de la franchise. En ce qui concerne The Veilguard, il ne voyait rien à retirer, mais il savait ce qu'il ajouterait. « Ce que j'ajouterais, c'est le Keep », a-t-il déclaré. « Je leur avais dit que ça ne demanderait pas tant d'efforts que ça… Enfin, si, quand même, mais… »

Il s'arrête là, laissant entendre clairement ce qu'il pense de la situation. Il semblerait donc que, lorsqu'il agissait en tant que consultant sur Dragon Age The Veilguard, il avait prévenu les développeurs que la suppression des « états du monde », soit le maintien de la cohérence de l'ensemble des épisodes de la franchise notamment via les choix du joueur, ne plairait pas du tout aux fans.

Mosaïque de certains choix du Dragon Age Keep © BioWare

Des tentatives d'intégrer la fonctionnalité sacrifiées sur l'autel d'un développement chaotique

À noter cependant que, en jetant un œil dans les fichiers de Dragon Age The Veilguard, on peut voir que les développeurs avaient tenté de répercuter davantage de décisions prises dans Inquisition, mais ces éléments ne se trouvent finalement pas dans le produit final.

De même, des illustrations conceptuelles révèlent d'autres idées qui n'ont jamais vu le jour dans le jeu final, comme la possibilité de sauver le personnage laissé dans l'Immatériel lors des événements d'Inquisition. Une telle option aurait impliqué la réapparition de Hawke, Stroud, Alistair ou Loghain, reflétant ainsi des choix remontant jusqu'à Origins.

Mais le développement proprement chaotique de Dragon Age The Veilguard, et l'ingérence d'Electronic Arts pour essayer de transformer le titre à mi-parcours en un jeu-service multijoueur, pour finalement rétropédaler pour revenir à une expérience solo, sont probablement les raisons derrière l'abandon d'éléments comme le Keep, au grand dam de nombreux fans, mais aussi sans doute de développeurs chez BioWare.

Source : Mark Darrah sur TikTok