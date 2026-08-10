Malgré son succès, la saga Dragon Age ne serait pas véritablement prise au sérieux par Electronic Arts. En tout cas, Mark Darrah, le créateur des jeux chez BoiWare, se souvient de la manière dont l'éditeur considérait la licence dès 2008. Il explique les raisons pour lesquelles, selon lui, elle a toujours eu du mal à être comprise quand d'autres RPG d'EA bénéficiaient d'une meilleure attention.

Dragon Age moins bien vu que Mass Effect car trop ‘geek’

Mark Darrah a décidément était très loquace au micro du podcast de FRVR la semaine dernière. L'épisode sorti le 6 août dernier est une longue conversation qui nous replonge avec passion dans les coulisses de la saga Dragon Age. Cependant, l'ex développeur de BioWare a aussi partagé quelques anecdotes qui expliquent certaines difficultés pour Electronic Arts a porter ses jeux de fantasy, notamment le fait que l'éditeur ne comprenait pas le genre, notamment en comparaison du traitement plus chaleureux reçu par Mass Effect :

Je crois que que ça se voit rien que dans la manière dont EA a géré les deux franchises. Quand vous n'êtes pas un joueur de CRPG, c'est très compliqué de se tourner vers un jeu comme Dragon Age ou Baldur's Gate 1 et 2 et de comprendre pourquoi tout le monde voudrait jouer à cette ‘daube de nerd’. Alors qu'il suffit de se tourner vers un truc comme Mass Effect pour se dire « OK, c'est un jeu Star Wars ». Mark Darrah, pour FRVR.

Pour Mark Darrah, Dragon Age aurait donc payer le prix des préjugés quant au gameplay CRPG et au genre de la medieval-fantasy chez EA. En 2008 déjà, quelques mois avant la sortie de Dragon Age Origins, il se rappelle que son éditeur trouvait le jeu « trop niche, trop rétro, trop old school ». Pourtant, cela n'empêche pas cet épisode fondateur de décrocher une moyenne de 86 / 100 de la critique sur Metacritic, équivalente à celle du public. Une très bonne moyenne, que nous pouvons expliquer par :

6 classes différentes pour le personnage principal

Des compagnons qui bénéficient d'un soin particulier dans leur écriture

Des choix moraux qui ont une véritable implication dans les événements

Un système de combat tactique qui donne de la profondeur au gameplay

Un univers de dark fantasy mature

Malheureusement, EA n'aura pas compris toutes ces subtilités qui ont plu aux amateurs de RPG et de fantasy. L'éditeur aura accordé plus de confiance à la série des Mass Effect, elle aussi développée par BoiWare. Pour Marrah, cela s'expliquerait dans le fait que même si la science-fiction reste un univers geek, le lien avec Star Wars donne l'impression qu'elle est plus abordable. On peut alors comprendre pourquoi sa série a rencontré plus de difficultés à s'imposer, jusqu'à un Dragon Age The Veilguard qui a rencontré différents remaniements avant une sortie compliquée en 2024.